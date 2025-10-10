Venezuela

La comunidad internacional saluda a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana fue reconocida por el comité noruego, con sede en Oslo

Gastón Calvo

Por Gastón Calvo

María Corina Machado y Edmundo
María Corina Machado y Edmundo González en una foto durante la campaña presidencial 2024

La líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité.

La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade.

A continuación, las reacciones tras el anuncio del Nobel de la Paz 2025:

En pocas líneas:

10:53 hsHoy

La Unión Europea dijo que el Nobel de la Paz a Machado envía un “mensaje poderoso”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el Premio Nobel de la Paz otorgado este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, diciendo que no solo honra su valentía, “sino cada voz que se niega a ser silenciada”.

En Venezuela y en todo el mundo. Envía un mensaje poderoso. No se puede encarcelar el espíritu de libertad. La sed de democracia siempre prevalece. Querida María, la lucha continúa”, escribió Von der Leyen en un mensaje en la red social X.

Las palabras de Ursula von
Las palabras de Ursula von der Leyen
10:46 hsHoy

Antonio Ledezma: “Su valentía, coherencia y amor por Venezuela son un ejemplo para el mundo”

El ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma se sumó a los saludos a María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz. “Con profundo orgullo felicito a @MariaCorinaYA, digna ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025″, escribió en su cuenta en X.

Su valentía, coherencia y amor por Venezuela son un ejemplo para el mundo”, subrayó.

El mensaje que publicó Antonio
El mensaje que publicó Antonio Ledezma en X
10:43 hsHoy

Leopoldo López: “Este premio honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio”

El líder opositor venezolano Leopoldo López utilizó su cuenta en la red social X para enviar su mensaje a María Corina Machado. “Felicitaciones @MariaCorinaYA por este merecido reconocimiento a tu valentía y lucha incansable por la democracia, la libertad y los DDHH”, sostuvo.

Este premio también honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio, que nada ni nadie detendrá hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática”, concluyó.

El mensaje de Leopoldo López
El mensaje de Leopoldo López
10:38 hsHoy

Elisa Trotta: “El Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a la mujer más importante de la historia de Venezuela”

Elisa Trotta, defensora de los derechos humanos y ex embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Argentina, dijo que el Premio Nobel de la Pazha sido otorgado a la mujer más importante de la historia de Venezuela”.

La emoción es indescriptible. No solo por ella, sino por cada venezolano que, con el alma en vilo, sueña con el mismo propósito: ver libre a su país. María Corina ha dedicado su vida a esa causa, enfrentando a una tiranía con la fuerza serena de quien sabe que la verdad y la justicia siempre terminan por imponerse. Hoy el mundo reconoce no solo su valentía, sino la lucha de millones que, junto a ella, han resistido el oprobio“, manifestó en X.

Y completó: “La libertad de Venezuela será paz. Paz para nuestra nación y para todo el hemisferio. Seguiremos contigo, María Corina. Hasta el final".

La publicación de Elisa Trotta
La publicación de Elisa Trotta en su cuenta en X
10:32 hsHoy

Edmundo González Urrutia dijo que el Nobel de la Paz a María Corina Machado es un “merecidísimo reconocimiento”

El Premio Nobel de la Paz otorgado este viernes a María Corina Machado es un “merecidísimo reconocimiento” a su “larga lucha” por la “libertad” en Venezuela, celebró Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela que vive exiliado en España.

Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia”, expresó en un mensaje en la red social X.

El mensaje de Edmundo González
El mensaje de Edmundo González Urrutia en X
10:28 hsHoy

La primera reacción de María Corina Machado tras recibir el premio Nobel de la Paz: “Estoy en shock”

La líder venezolana conversó por teléfono con Edmundo González Urrutia tras conocerse la noticia del premio

María Corina Machado y Edmundo Gonzalez hablaron tras anunciarse el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora, actualmente perseguida por la dictadura de Nicolás Maduro, fue reconocida por el comité del Nobel debido a “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

10:17 hsHoy

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

La líder opositora ha sido reconocida con este galardón por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

La líder opositora venezolana María
La líder opositora venezolana María Corina Machado, en Caracas, Venezuela, 9 de enero de 2025. (REUTERS/Maxwell Briceno)

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera dirigente política en felicitar a María Corina Machado como ganadora del Nobel de la Paz, galardón concedido este viernes por el Comité Nobel Noruego por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela. “¡Qué alegría más grande! Venezuela tendrá pronto una presidenta, y es Nobel de la Paz. Enhorabuena, @MariaCorinaYA“, ha celebrado en un mensaje en X.

10:16 hsHoy

Momento histórico: así fue el anuncio del premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

Puntual como es tradición del Comité del Nobel que designa año a año el máximo galardón mundial a los luchadores por la paz, Jørgen Watne Frydnes, presidente del organismo, apareció frente al mundo a las 9:00 GMT, las 5 de la mañana en Caracas, para pronunciar las palabras que quedarán en la historia de Venezuela:

“El Premio Nobel de la Paz 2025 recae en una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad. El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado”.

La líder opositora venezolana, cuya candidatura a presidenta fue bloqueada por el régimen chavista en 2024, recibió el premio “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, dijo el presidente del Comité.

El anuncio del Premio Nobel
El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado (Jonas Faeste Laksekjon/NTB/via REUTERS)
10:16 hsHoy

María Corina Machado, una vida al servicio de la paz y los derechos humanos desafiando a la dictadura de Venezuela

La líder opositora ganó el Premio Nobel de la Paz 2025. “Es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, dijo el comité

Gastón Calvo

Por Gastón Calvo

María Corina Machado en una
María Corina Machado en una fotografía de archivo (EFE/Henry Chirinos/Archivo)

María Corina Machado Parisca nació en Caracas el 7 de octubre de 1967. Hija de la psicóloga Corina Parisca Pérez y del empresario siderúrgico Henrique Machado Zuloaga, cursó sus estudios primarios y secundarios en la Academia Merici, un colegio católico de Caracas, y realizó un internado en Wellesley, Massachusetts.

10:15 hsHoy

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz 2025

La líder opositora venezolana, proscrita por el régimen de Nicolás Maduro, fue reconocida por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”

Sebastián Bruno Martinez

Por Sebastián Bruno Martinez

La opositora venezolana fue reconocida por su lucha contra la dictadura de Maduro

El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder venezolana María Corina Machado. El galardón reconoce su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

