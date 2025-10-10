La comunidad internacional saluda a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.
El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.
Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.
Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité.
La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade.
A continuación, las reacciones tras el anuncio del Nobel de la Paz 2025:
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el Premio Nobel de la Paz otorgado este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, diciendo que no solo honra su valentía, “sino cada voz que se niega a ser silenciada”.
“En Venezuela y en todo el mundo. Envía un mensaje poderoso. No se puede encarcelar el espíritu de libertad. La sed de democracia siempre prevalece. Querida María, la lucha continúa”, escribió Von der Leyen en un mensaje en la red social X.
El ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma se sumó a los saludos a María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz. “Con profundo orgullo felicito a @MariaCorinaYA, digna ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025″, escribió en su cuenta en X.
“Su valentía, coherencia y amor por Venezuela son un ejemplo para el mundo”, subrayó.
El líder opositor venezolano Leopoldo López utilizó su cuenta en la red social X para enviar su mensaje a María Corina Machado. “Felicitaciones @MariaCorinaYA por este merecido reconocimiento a tu valentía y lucha incansable por la democracia, la libertad y los DDHH”, sostuvo.
“Este premio también honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio, que nada ni nadie detendrá hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática”, concluyó.
Elisa Trotta, defensora de los derechos humanos y ex embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Argentina, dijo que el Premio Nobel de la Paz “ha sido otorgado a la mujer más importante de la historia de Venezuela”.
“La emoción es indescriptible. No solo por ella, sino por cada venezolano que, con el alma en vilo, sueña con el mismo propósito: ver libre a su país. María Corina ha dedicado su vida a esa causa, enfrentando a una tiranía con la fuerza serena de quien sabe que la verdad y la justicia siempre terminan por imponerse. Hoy el mundo reconoce no solo su valentía, sino la lucha de millones que, junto a ella, han resistido el oprobio“, manifestó en X.
Y completó: “La libertad de Venezuela será paz. Paz para nuestra nación y para todo el hemisferio. Seguiremos contigo, María Corina. Hasta el final".
El Premio Nobel de la Paz otorgado este viernes a María Corina Machado es un “merecidísimo reconocimiento” a su “larga lucha” por la “libertad” en Venezuela, celebró Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela que vive exiliado en España.
“Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia”, expresó en un mensaje en la red social X.
La líder opositora, actualmente perseguida por la dictadura de Nicolás Maduro, fue reconocida por el comité del Nobel debido a “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera dirigente política en felicitar a María Corina Machado como ganadora del Nobel de la Paz, galardón concedido este viernes por el Comité Nobel Noruego por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela. “¡Qué alegría más grande! Venezuela tendrá pronto una presidenta, y es Nobel de la Paz. Enhorabuena, @MariaCorinaYA“, ha celebrado en un mensaje en X.
María Corina Machado Parisca nació en Caracas el 7 de octubre de 1967. Hija de la psicóloga Corina Parisca Pérez y del empresario siderúrgico Henrique Machado Zuloaga, cursó sus estudios primarios y secundarios en la Academia Merici, un colegio católico de Caracas, y realizó un internado en Wellesley, Massachusetts.
