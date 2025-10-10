Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

Una réplica de la Medalla Nobel de la Paz se encuentra en el Instituto Nobel de Noruega, donde se anunció el ganador del Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, este 10 de octubre de 2025 (REUTERS/Tom Little)

Las autoridades noruegas responsables del Premio Nobel de la Paz se encuentran investigando un inusual aumento de apuestas en línea a favor de María Corina Machado horas antes de que se diera a conocer oficialmente su nombre como ganadora del galardón.

Según información divulgada por el portal de apuestas Polymarket, las probabilidades de triunfo para la dirigente opositora venezolana crecieron de forma abrupta en la madrugada del viernes en Noruega, dando indicios de una posible filtración proveniente del hermético comité que otorga el premio.

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, habló con Bloomberg sobre esa actividad detectada en Polymarket. “Parece que hemos sido presa de un actor criminal que pretende lucrar con nuestra información”, dijo. El fenómeno quedó reflejado en los reportes de los periódicos noruegos Aftenposten y Finansavisen, que identificaron movimientos poco habituales en el sitio web momentos antes de la comunicación oficial del Nobel de la Paz 2025.

Hasta la madrugada del jueves, el portal mostraba como favorita a Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexei Navalny, delante de otros candidatos, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, poco después de la medianoche noruega, Machado apenas contaba con un 3,75% de probabilidades en Polymarket, pero esas cifras escalaron al 72,8% en menos de dos horas, lo que disparó las alarmas.

Finansavisen destacó el caso de un apostador que recibió más de USD 65.000 tras apostar por el nombre de Machado. Otro de los ganadores utilizó un perfil creado el mismo día de la apuesta.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel, aseguró a Aftenposten que el grupo “es sumamente efectivo manteniendo los secretos”, mencionando la tradición de discreción del premio. Por su parte, Harpviken explicó a Aftenposten que “aún es pronto para estar seguros de que hubo una filtración”, pero confirmó el inicio de una investigación.

El momento en que el Comité Noruego llama a María Corina Machado para anunciarle que ganó el Premio Nobel de la Paz

La ceremonia de anuncio constó de un momento especial cuando Harpviken informó personalmente a la venezolana a las 10:50 de la mañana, hora noruega. Fue la primera vez que una figura de Venezuela se hace con el reconocimiento internacional, otorgado por su papel en la defensa de los derechos democráticos en un país sumido en el autoritarismo.

El fallo, según resaltó Frydnes durante la conferencia, reconoció la capacidad integradora de la líder opositora y su resistencia ante las amenazas, calificándola como “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina”. El Comité subrayó la labor de Machado y la oposición venezolana en las elecciones presidenciales de 2024, a pesar del bloqueo judicial a su candidatura y la posterior decisión de apoyar a otro aspirante, Edmundo González Urrutia.

En conversación telefónica difundida por la Fundación Nobel, Machado manifestó sentirse “honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela”. Horas más tarde utilizó la red X para asegurar que el premio representa un “impulso” para continuar con la “lucha por la libertad” y expresó su certeza de que el cambio político en Venezuela llegará.

Desde distintos sectores de la oposición venezolana el reconocimiento fue celebrado públicamente. González Urrutia, desde el exilio en Madrid, lo calificó como un “merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por la libertad y democracia”. Antonio Ledezma y Leopoldo López, también exiliados, destacaron la trayectoria y la valentía de Machado como un ejemplo para Venezuela y el mundo.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sumó a las felicitaciones, señalando que el galardón refleja “las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela a elecciones libres y justas, a los derechos civiles y al respeto del Estado de derecho”.

La imagen oficial del premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado

La elección de Machado sorprendió en un año dominado mediáticamente por la candidatura de Donald Trump, quien reiteradamente afirmó merecer el Nobel por, según su interpretación, haber resuelto siete conflictos internacionales desde su retorno a la Casa Blanca. A pesar de la atención generada, expertos y observadores históricos del Nobel consideran inviable su victoria dados los criterios del Comité, centrados en la cooperación internacional y el trabajo sostenido por la paz.

La polémica se amplificó tras las declaraciones del asesor de Trump, Steven Cheung, que acusó al Comité Nobel de anteponer “la política a la paz”. Preguntado por AFP, Frydnes defendió la independencia e integridad del proceso de selección, resaltando que las deliberaciones se basan estrictamente en el testamento de Alfred Nobel.

Las principales formaciones políticas noruegas respaldaron la decisión de premiar a Machado, subrayando la importancia de su lucha en defensa de los derechos fundamentales en un contexto internacional tenso. El primer ministro Jonas Gahr Støre y la presidenta de la Comisión de Exteriores del Parlamento, Ine Eriksen Søreide, destacaron el coraje de la galardonada.

El reconocimiento a Machado, séptima latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz, marcó un giro inesperado en las predicciones del año. Aunque la atención principal estuvo puesta en candidatos como la Corte Penal Internacional y organizaciones de ayuda humanitaria en África, la decisión del Comité centró el foco sobre la situación democrática venezolana y abrió una investigación sobre los incidentes vinculados al mercado de apuestas.

(Con información de AFP y EFE)