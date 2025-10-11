América Latina

“La paz se va a lograr por la fuerza en Venezuela”, afirmó Magalli Meda tras el Nobel de María Corina Machado

Luego de años de persecución política, exilio y clandestinidad, el reconocimiento internacional alcanzó nuevas dimensiones en medio de una crisis humanitaria, represión estatal y movimientos ciudadanos que reclaman elecciones libres


Magalli Meda atribuyó la atención global a la lucha democrática en su país (EFE)
Magalli Meda, mano derecha de María Corina Machado, afirmó en una entrevista con la agencia AFP que “la paz se va a lograr por la fuerza en Venezuela”. Esta declaración se llevó a cabo poco después de que la líder opositora recibiera el Premio Nobel de la Paz 2025.

Meda, ex jefa de campaña de Machado, se expresó públicamente desde Estados Unidos, país al que llegó tras salir de la embajada de Argentina en Caracas luego de un año de asilo.

En su comunicación, Meda expuso: “Aquí nadie duda el nivel del sistema criminal que estamos enfrentando. Y para enfrentar eso tú necesitas fuerzas. O sea, aquí la paz se va a lograr por la fuerza y esa es una verdad”.

Además, destacó que el galardón a Machado simboliza una herida al “sistema criminal” instalado en el país. El anuncio del Nobel sorprendió a la política venezolana mientras se ocultaba por amenazas de persecución, tras el bloqueo a su candidatura presidencial para 2024 por parte de la dictadura de Nicolás Maduro.


Nicolás Maduro impidió la candidatura presidencial de María Corina Machado en 2024 (Foto AP/Jesús Vargas)

Dicho reconocimiento fue dedicado por Machado tanto al “pueblo sufriente de Venezuela” como a los aliados internacionales.

Meda subrayó la importancia del respaldo internacional, en especial el del presidente Donald Trump, para tratar la democracia en Venezuela. Además, señaló que él ha sido uno de los apoyos clave recibidos por la oposición desde el exterior.

Machado y su equipo han trabajado junto a Edmundo González para recuperar la democracia y restablecer la confianza internacional en Venezuela. El galardón fue interpretado como un mensaje global a los gobiernos que sostienen a Maduro y un símbolo de esperanza para la oposición venezolana.


María Corina Machado obtuvo un reconocimiento mundial por su lucha democrática (Reuters)

Meda calificó el momento como “extraordinario para Venezuela y Latinoamérica”. Expresó su confianza en la posibilidad de un país con respeto, prosperidad y nuevas alianzas en el horizonte.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el premio a María Corina Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

María Corina Machado se convirtió en la primera persona venezolana en recibir el Nobel de la Paz

Tras su inhabilitación política, la líder respaldó la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia. Miles de voluntarios contribuyeron en la observación electoral pese al peligro de represión.

Bajo este contexto, la reacción de María Corina Machado al enterarse de que había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz estuvo marcada por el asombro y la incredulidad.

Durante una llamada telefónica con Edmundo González Urrutia, la dirigente expresó: “¡Estoy en shock!”. En ese breve intercambio, insistió en su sorpresa con una frase espontánea: “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, reflejando el impacto de la noticia en medio de meses de clandestinidad y presión política.

María Corina Machado manifestó su incredulidad al enterarse del galardón con un “¡Estoy en shock!”

(Con información de AFP)

