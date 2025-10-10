Apoyo a María Corina Machado en la ONU: miembros del Consejo de Seguridad celebraron el Nobel de la Paz y condenaron la represión en Venezuela

Imagen de archivo de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue este viernes escenario de intensas manifestaciones de respaldo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La dirigente política en clandestinidad desde enero por la persecución del régimen chavista de Nicolás Maduro fue reconocida en Oslo mientras crecía la atención global sobre la crisis que atraviesa Venezuela. El núcleo del debate internacional se concentró en la condena a la represión, la legitimidad de las recientes elecciones y el futuro democrático del país.

Panamá, representada en el Consejo de Seguridad de la ONU, celebró el galardón a Machado y recordó su papel en la protección de documentos clave: “Frente a esta situación, existen voces valientes que se alzan para enfrentar una de las dictaduras más severas de nuestra región. Panamá celebra la reciente noticia y felicita a María Corina Machado por haber sido merecedora el día de hoy del Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento a su incansable lucha por la libertad, la democracia y los derechos del pueblo venezolano”.

Ricardo Moscoso, representante permanente adjunto de Panamá en Naciones Unidas, fue enfático al afirmar: “Panamá desea dejar claramente establecido que no reconoce al régimen autoritario que ha mantenido a los y las venezolanas sumidos en una de las peores crisis políticas, sociales, humanitarias y de criminalidad de nuestra región. Panamá es, con profundo orgullo, custodio de las actas que confirman de manera incuestionable que el presidente de la República Bolivariana es el excelentísimo señor Edmundo González”.

La imagen oficial del anuncio del premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

En la misma sesión, Jennifer MacNaughtan, ministra consejera del Reino Unido, criticó duramente a las autoridades venezolanas y ratificó su apoyo a la lucha opositora. “El Reino Unido es solidario con el pueblo de Venezuela y su derecho a la democracia, la libertad y la dignidad humana. La pretensión de poder de Nicolás Maduro es fraudulenta. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha publicado los resultados completos de las elecciones de julio de 2024, que no fueron libres ni justas”.

Según Londres, “las autoridades venezolanas han seguido profundizando la represión y erosionando aún más los derechos fundamentales de todos los venezolanos. Más de ochocientos venezolanos permanecen detenidos arbitrariamente, con informes de desapariciones forzadas contra miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos y medios de comunicación independientes. Esto tiene que parar. Los derechos humanos deben ser protegidos y la voluntad democrática del pueblo venezolano debe ser respetada”.

La representación británica también felicitó públicamente a Machado: “Ella es una persona inspiradora que ha sido inquebrantable en su lucha por la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela”.

Jay Dharmadhikari, representante permanente adjunto de Francia ante las Naciones Unidas (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Jay Dharmadhikari, representante permanente adjunto de Francia ante las Naciones Unidas, utilizó su turno para reafirmar su solidaridad con la población venezolana y subrayar el valor simbólico del Nobel otorgado a Machado. “Francia quiere expresar su solidaridad con el pueblo venezolano en la crisis que atraviesa. En ese sentido, Francia valora la atribución del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que recompensa el compromiso de la oposición venezolana a favor de la democracia. Francia reitera su llamamiento a la reanudación del diálogo entre todas las partes interesadas para poder volver a la estabilidad en Venezuela”.

Desde Dinamarca el reconocimiento a Machado fue también expreso y ligado a la demanda de reformas políticas. “Queremos felicitar a la señora María Corina Machado por haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Reconocemos y encomiamos su trabajo por elecciones libres y justas, los derechos civiles y políticos y el estado de derecho en Venezuela”, declaró la embajadora adjunta de Dinamarca ante las Naciones Unidas, Sandra Jensen Landi.

La adhesión internacional al Nobel de Machado incluyó a Grecia, cuyo delegado la definió como “una figura inspiradora de paz, democracia y libertad”.

La embajadora adjunta de Dinamarca ante las Naciones Unidas, Sandra Jensen Landi (REUTERS/Kylie Cooper)

En su primera reacción pública al premio, María Corina Machado, quien permanece oculta desde su última aparición en una protesta del 9 de enero en Caracas, señaló a través de la red X: “El pueblo venezolano ha recibido este reconocimiento del Comité Noruego del Nobel con inmensa emoción y renovada esperanza”.

En su comunicado, expresó que el mayor homenaje a Alfred Nobel será “conquistar la libertad de Venezuela y así lograr la paz”. Machado afirmó que los venezolanos han “sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación”, enumerando “detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales” que —según sus palabras— “constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”. La opositora calificó el galardón como “un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar” la tarea de restaurar la democracia.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, fundamentó su decisión en “la incansable labor” de Machado “en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El impacto del anuncio se reflejó en los mensajes emitidos desde las delegaciones de Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Colombia, Alemania, Portugal y personalidades como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el ex presidente estadounidense Barack Obama, quienes transmitieron sus felicitaciones a la líder opositora venezolana.

(Con información de EFE)