Mundo

Apoyo a María Corina Machado en la ONU: miembros del Consejo de Seguridad celebraron el Nobel de la Paz y condenaron la represión en Venezuela

Panamá, el Reino Unido, Francia, Dinamarca y Grecia destacaron la lucha de la opositora venezolana e hicieron foco en la persecución política, la crisis humanitaria y la falta de democracia bajo el régimen de Nicolás Maduro

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue este viernes escenario de intensas manifestaciones de respaldo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La dirigente política en clandestinidad desde enero por la persecución del régimen chavista de Nicolás Maduro fue reconocida en Oslo mientras crecía la atención global sobre la crisis que atraviesa Venezuela. El núcleo del debate internacional se concentró en la condena a la represión, la legitimidad de las recientes elecciones y el futuro democrático del país.

Panamá, representada en el Consejo de Seguridad de la ONU, celebró el galardón a Machado y recordó su papel en la protección de documentos clave: “Frente a esta situación, existen voces valientes que se alzan para enfrentar una de las dictaduras más severas de nuestra región. Panamá celebra la reciente noticia y felicita a María Corina Machado por haber sido merecedora el día de hoy del Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento a su incansable lucha por la libertad, la democracia y los derechos del pueblo venezolano”.

Ricardo Moscoso, representante permanente adjunto de Panamá en Naciones Unidas, fue enfático al afirmar: “Panamá desea dejar claramente establecido que no reconoce al régimen autoritario que ha mantenido a los y las venezolanas sumidos en una de las peores crisis políticas, sociales, humanitarias y de criminalidad de nuestra región. Panamá es, con profundo orgullo, custodio de las actas que confirman de manera incuestionable que el presidente de la República Bolivariana es el excelentísimo señor Edmundo González”.

La imagen oficial del anuncio
La imagen oficial del anuncio del premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

En la misma sesión, Jennifer MacNaughtan, ministra consejera del Reino Unido, criticó duramente a las autoridades venezolanas y ratificó su apoyo a la lucha opositora. “El Reino Unido es solidario con el pueblo de Venezuela y su derecho a la democracia, la libertad y la dignidad humana. La pretensión de poder de Nicolás Maduro es fraudulenta. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha publicado los resultados completos de las elecciones de julio de 2024, que no fueron libres ni justas”.

Según Londres, “las autoridades venezolanas han seguido profundizando la represión y erosionando aún más los derechos fundamentales de todos los venezolanos. Más de ochocientos venezolanos permanecen detenidos arbitrariamente, con informes de desapariciones forzadas contra miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos y medios de comunicación independientes. Esto tiene que parar. Los derechos humanos deben ser protegidos y la voluntad democrática del pueblo venezolano debe ser respetada”.

La representación británica también felicitó públicamente a Machado: “Ella es una persona inspiradora que ha sido inquebrantable en su lucha por la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela”.

Jay Dharmadhikari, representante permanente adjunto
Jay Dharmadhikari, representante permanente adjunto de Francia ante las Naciones Unidas (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Jay Dharmadhikari, representante permanente adjunto de Francia ante las Naciones Unidas, utilizó su turno para reafirmar su solidaridad con la población venezolana y subrayar el valor simbólico del Nobel otorgado a Machado. “Francia quiere expresar su solidaridad con el pueblo venezolano en la crisis que atraviesa. En ese sentido, Francia valora la atribución del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que recompensa el compromiso de la oposición venezolana a favor de la democracia. Francia reitera su llamamiento a la reanudación del diálogo entre todas las partes interesadas para poder volver a la estabilidad en Venezuela”.

Desde Dinamarca el reconocimiento a Machado fue también expreso y ligado a la demanda de reformas políticas. “Queremos felicitar a la señora María Corina Machado por haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Reconocemos y encomiamos su trabajo por elecciones libres y justas, los derechos civiles y políticos y el estado de derecho en Venezuela”, declaró la embajadora adjunta de Dinamarca ante las Naciones Unidas, Sandra Jensen Landi.

La adhesión internacional al Nobel de Machado incluyó a Grecia, cuyo delegado la definió como “una figura inspiradora de paz, democracia y libertad”.

La embajadora adjunta de Dinamarca
La embajadora adjunta de Dinamarca ante las Naciones Unidas, Sandra Jensen Landi (REUTERS/Kylie Cooper)

En su primera reacción pública al premio, María Corina Machado, quien permanece oculta desde su última aparición en una protesta del 9 de enero en Caracas, señaló a través de la red X: “El pueblo venezolano ha recibido este reconocimiento del Comité Noruego del Nobel con inmensa emoción y renovada esperanza”.

En su comunicado, expresó que el mayor homenaje a Alfred Nobel será “conquistar la libertad de Venezuela y así lograr la paz”. Machado afirmó que los venezolanos han “sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación”, enumerando “detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales” que —según sus palabras— “constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”. La opositora calificó el galardón como “un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar” la tarea de restaurar la democracia.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, fundamentó su decisión en “la incansable labor” de Machado “en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El impacto del anuncio se reflejó en los mensajes emitidos desde las delegaciones de Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Colombia, Alemania, Portugal y personalidades como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el ex presidente estadounidense Barack Obama, quienes transmitieron sus felicitaciones a la líder opositora venezolana.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

ONUMaría Corina MachadoConsejo de Seguridad de la ONUpremio Nobel de la Pazúltimas noticias américaNicolás MaduroPanamáReino UnidoFranciaDinamarcaGrecia

Últimas Noticias

Cómo es el T-Dome, el sistema de Taiwán con detección avanzada y misiles integrados para la defensa de su espacio aéreo

A partir de nuevos desarrollos tecnológicos y con el respaldo de recursos económicos adicionales, este país eleva su presupuesto destinado al fortalecimiento industrial y a la innovación en materia de vigilancia

Cómo es el T-Dome, el

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

El presidente francés reinstaló a su hombre de confianza apenas cuatro días después de haber aceptado su dimisión. La izquierda anunció otra moción de censura

Crisis política en Francia: Emmanuel

Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

El Instituto Nobel sospecha de un “actor criminal” que habría lucrado con información confidencial

Las autoridades del premio Nobel

El gobierno británico acelera la reforma urbanística para impulsar la economía antes del presupuesto

El primer ministro Keir Starmer ordenó cambios de última hora en la ley de planificación, con el objetivo de incrementar ingresos y desbloquear proyectos de infraestructura antes de la evaluación fiscal prevista para noviembre

El gobierno británico acelera la

La ONU conversa con autoridades de Israel para ampliar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras el alto el fuego

El organismo confirmó contactos con responsables israelíes para establecer un sistema que permita el flujo continuo de suministros hacia el enclave palestino, tras el acuerdo de paz impulsado por Donald Trump

La ONU conversa con autoridades
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metropolitano: Invasores de vía exclusiva

Metropolitano: Invasores de vía exclusiva provocaron 79 accidentes en lo que va del año

French Lob: El corte de cabello con efecto rejuvenecedor que marca tendencia durante este otoño

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: ¿Cuál es la fecha límite para inscribirse y recibir más de 5 mil pesos?

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Petro y viceministro de Diálogo Social reaccionaron a denuncia de Fico Gutiérrez sobre supuesta “encerrona”: “No me importa”

INFOBAE AMÉRICA
Liberan una yaguareté silvestre en

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Emergencias envía otra alerta de 'Es-Alert' por "riesgo de desbordamiento" en San Javier

El jugador del Real Madrid Mastantuono no jugará con Argentina por una sobrecarga

Deschamps aclara que "no hay nada de qué preocuparse" con el golpe de Mbappé

El Departamento de Trabajo de EEUU publicará el informe del IPC de septiembre pese al 'cierre' del Gobierno

ENTRETENIMIENTO

“Would You Marry Me?”: todo

“Would You Marry Me?”: todo sobre el nuevo k-drama de Choi Woo-shik y Jung So-min sobre los enredos de un matrimonio falso

“Familia Typhoon”: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo k-drama de Lee Jun-ho en Netflix

Victoria Beckham revela qué hacen ella y David en la cama juntos y por qué él debería “dormir con un ojo abierto”

Selena Gómez comparte sus sueños de ser madre tras boda con Benny Blanco

Maria Antonieta de las Nieves “rejuvenece” en parodia de ‘La Sustancia’ junto a Paola Montes de Oca