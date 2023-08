La estrategia y propaganda del Alto Mando Militar venezolano: “No hace falta que alguien use la figura de la Fuerza Armada para sus propósitos partidistas”

“Vamos a accionar en cualquier circuntancia”, dijo Padrino rodeado del Alto Mando

El tema militar es tan sensible para el régimen venezolano que cualquier excusa vale para que traten de cerrar filas en una institución golpeada por la crisis, la politización y el hambre. Eso ocurrió cuando Antonio Ledezma, del equipo de la precandidata María Corina Machado, en una entrevista donde expresamente no dijo que impulsaban una rebelión militar, pero fue usado como justificación para que le dictaran orden de detención, la solicitud a España de su extradición y una fuerte campaña de propaganda al interior de los cuarteles, incluyendo el pronunciamiento del Alto Mando Militar Ampliado, lo que no ocurrió ni siquiera, en el 2021 cuando, el enfrentamiento con la guerrilla colombiana causó la muerte de 16 militares venezolanos.

La precandidata opositora María Corina Machado, quien aspira a convertirse en la primera mujer presidente de Venezuela, es el principal obstáculo para el chavismo si quieren mantenerse en el poder. La persistencia en su discurso, su tenacidad y verbo frontal preocupan al poder establecido en Venezuela. Basta la mínima mención a la institución que debería tener, según la Constitución, el monopolio de las armas, para que salten las alarmas como ocurrió con las palabras de Ledezma.

El primer paso de la propaganda fue que en el salón Simón Bolívar del Ministerio de la Defensa, para que no haya duda de la majestuosidad e importancia del evento, se reunió el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el Ministro de la Defensa a la cabeza y el Comandante Estratégico Operacional (Ceofanb), con los comandantes de los componentes Ejéercio, Guardia Nacional, Aviación y Armada, además de la Milicia, la Junta Ministerial, el Inspector General de de la FANB, el Contralor General, los viceministros y el Comandante de la Defensa Aeroespacial.

Erl segundo paso fue correr la versión, entre las unidades militares, de que se fraguaba un golpe de Estado y se atentaría contra la institución castrense, y la prueba era el titular que destacaba que Ledezma había confesado la preparación de una rebelión y que eso era tan cierto que la Fiscalía se había visto precisada a solicitar su aprehensión.

Los militares tienen la función de custodiar el orden en los centros de votación y el material electoral durante las elecciones

La estrategia propagandista incluyó que el Comandante Estratégico Operacional, General en Jefe Domingo Hernández Lárez, publicara una serie de videos previamente grabados de militares individuales o en grupo para que proclamaran la lealtad a Nicolás Maduro, a Hugo Chávez, se declararan chavistas, entre otros elementos de politización.

A eso se le agrega el despliegue de los medios de propaganda del Gobierno venezolano insistiendo en que la “extrema derecha” preparaba “planes golpistas” que habían sido convocados “en las últimas semanas”.

El discurso de Padrino

El Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López dijo que “si vamos a custodiar y darle seguridad a la patria, vamos a estar cumpliendo por la seguridad de electores, todo lo que tenga que ver con la paz ciudadana y nacional va a ser tema e incumbencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

El Alto Mando Militar en la transmisión desde Fuerte Tiuna

“Vamos a accionar en cualquier circuntancia”, dijo dejando en el aire una intervención más allá de lo que dicta el ordenamiento jurídico y la Constitución, porque las elecciones son un proceso esencial y fudamentalmente civil, donde la Fuerza Armada está subordinada a los civiles, y solo participa para garantizar el orden, la custodia del material electoral y de los centros de votación.

“La FANB tiene un papel constitucional que cumplir. No hace falta que alguien haga uso de la Fuerza Armada. De esas palabras, nosotros queremos decirle, que acá está la FANB, lista y presta para llevar a cabo las elecciones, libre y justas al mayor expresión de paz nacional”, expresó Padrino López.

“Nosotros esperamos que la actuación de la Fuerza Armada sea en el marco cívico, porque es un acto cívico, el acto electoral. La Fuerza Armada, con sus armas, como ciudadanos que somos, vamos a actuar de manera cívica, como siempre lo hemos hecho, dando muestras de unidad”, dijo en lo que fue una idea que más confusa que transparente.

“Hemos visto en las últimas semanas, días, pronunciamientos de pseudo líderes de la Oposición venezolana haciendo llamados irresponsables a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, y sin sonrojo alguno agregó que “la FANB tiene un papel constitucional qué cumplir; no hace falta que alguien esté haciendo uso de la figura de la FANB para sus propósitos partidistas. Eso lo rechazamos de plano”.

“No es el papel de un partido político, de un líder democrático aquí en Venezuela, de esas insinuaciones, de esas palabras y de esos comportamientos grupales que ha sido muy violento en los últimos años. Queremos decirle al pueblo de Venezuela que aquí está la Fuerza ArmadaNnacional Bolivariana lista y presta para llevar a cabo esa elección libre y justa”.

Ante la reacción negativa que causó el discurso politizado del comandante general de la GNB, MG Elio Estrada Paredes, en el aniversario de ese compoinente el 4 de agosto, Padrino le dio su respaldo expresando que el alto oficial “salió a describir todas las potenciales amenazas que se ciernen sobre el proceso democrático electoral y sobre la Venezuela de paz”, agregando que “eso es lo que vamos a hacer todos como colectivo armado”, velando por la paz y seguridad de los electores “y eso no nos lo va a impedir nadie”. Finalmente anunció que traía un comunicado.

¿20 conspiraciones?

El escrito que leyó el general Padrino López se inicia rechazando “categóricamente las nefastas declaraciones y llamados a la violencia que en los últimos días vienen efectuando seudodirigentes de sectores extremistas de la oposición política venezolana”.

La FANB desplegó una intensa propaganda con individuos o grupos en repaldo a Maduro y el chavismo

De inmediato despegó el manido discurso de que detrás de eso está “la jauría imperial y sus aliados subordinados”, que se habría vuelto al “libreto harto conocido del injerencismo, el intervencionismo, la incitación al odio, y sobre todo, la manipulación mediática a través de la fabricación de fake news y la difusión de noticias tendenciosas”, que tendrían el objetivo de polarizar y fragmentar a la sociedad de cara ante las elecciones presidenciales.

Califica de más insolente aún la “intromisión del Comando Sur de los EEUU, que viene expresando su claro interés en los recursos naturales estratégicos de Latinoamérica”, a la vez que recordó que “desde el año 2014 hasta la presente fecha, se han orquestado más de 20 planes conspirativos con el claro obietivo de atentar contra la integridad de las autoridades venezolanas legítimamente constituidas”.

El comunicado emfatiza en que “la derecha fascista” tiene una agenda con una escalada de acciones contra la estabilidad de la República, cuya estrategia electoral busca entorpecer “los actuales esfuerzos que lleva a cabo el Estado venezolano en la intención de concretar sus más preciados consensos, como lo son: preservar la paz y la unión; condenar y exigir el levantamiento de las sanciones criminales”.

“Resulta insólito ver cómo algunos personajes tristemente recordados en el escenario político nacional, continúen auspiciando este tipo de medidas ilegítimas, coercitivas y unilaterales en detrimento de sus propios connacionales; haciendo además, llamados a la desobediencia civil, y peor aún, incitando a la división de la institución militar al pretender que actuemos al margen de la ley”.

Asegura que “la FANB reitera su más absoluto y contundente rechazo a este tipo de llamados golpistas y desestabilizadores, a los cuales sabremos responder de manera firme y decidida, para derrotar a la intriga y la instigación cuantas veces sea necesario, como lo hemos hecho en otrora”.

Ratifica absoluta lealtad y apoyo incondicional a Nicolás Maduro Moros y aseverando que continuarán en el “combate a los Grupos Armados Terroristas Narcotraficantes y otras organizaciones delictivas”, lucha contra el narcotráfico y el crimen internacional, erradicación de la minería ilegal y la ejecución de todas las operaciones que garanticen la defensa integral de la nación.

Finalizó con los lemas politizados que se ha instaurado en la Fuerza Armada, entre ellos es de “independencia y patria socialista” “leales siempre, traidores nunca”.

Las REDI

El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Capital, Mayor General Johan Alexander Hernández Lárez, quien es hermano del comandante estrátegico operacional, dijo: “somos los hijos de Bolívar y Chávez, nos consagramos a la defensa de la nación de la República Bolivariana de Venezuela sin importar las vicisitudes que tengamos que enfrentar”.

Hay ocho comandantes en las Regiones de Defensa Integral

El jefe de la REDI Central, MG Orlando Ramón Romero Bolívar, manifestó: “Hoy en nombre de cada hombre y mujer que conforma la REDI Central reafirmamos nuestro compromiso de lealtad y respaldo a nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, estamos dispuestos a defender la democracia la justicia social y los derechos de nuestro pueblo”.

El comandante de la REDI Los Andes, MG Manuel Enrique Castillo Rengifo, habló de lucha frontal contra los grupos estructurados generadores de violencia, así como la lucha contra el narcotráfico, de la que dijo que “se han obtenido excelentes resultados de incautación de sustancias estupefacientes en sus distintas modalidades”.

Por la REDI Occidental, el Almirante Alejandro Rafael Díaz Espinosa, expresó su apoyo a Maduro, “que en la actualidad enfrenta la guerra y el bloqueo económico más criminal de todos los tiempos, impulsado por intereses de los países imperiales y sus instrumentos”.

El jefe de la REDI Oriental, MG Juan Ernesto Sulbaran Quintero, manifestó “el carácter evidentemente Bolivariano, antiimperialista y profundamente chavista de la institución castrense heredera de la gloria de Bolívar y de Chávez y de los próceres que nos dieron patria y libertad”.

Por la REDI Los Llanos, el MG Lenin Lorenzo Villasmil, sentenció que “en la FANB no permitiremos ningún acto de barbarie que arremeta contra nuestro pueblo y sus instituciones, un país no se construye con violencia, ni resentimientos ,no aceptaremos que sea vulnerada la paz y la soberanía en esta región llanera”.

El comandante de la REDI Guayana, MG Rafael David Prieto Martínez, dijo que “nunca aceptará órdenes de ningún gobierno con potencia extranjera y de autoridad alguna que no provenga de la decisión soberana del pueblo, y continuará desplegada a lo largo y ancho de la patria en la lucha contra los grupos Tancol y minería ilegal en las diferentes operaciones que se ejecutan en el territorio para el mantenimiento de la paz y el sosiego de todo el pueblo venezolano”.

Para el jefe de la REDI Marítima Insular Almirante Ashraf Suleiman Gutiérrez, declaró que “como nos acercamos a un proceso electoral, aparecen los actores seudo líderes, demagogos buscando desestabilizar y subvertir al hombre, siguiendo los mismos guiones de la guerra difusa e impuesta por potencias extranjeras y grupos económicos, especialmente de Estados Unidos”.

