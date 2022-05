Hace 10 años: esto pasaba el 25 de mayo

El entonces cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, celebró su último tedeum: al año siguiente sería el papa Francisco.

En un Buenos Aires nublado como en 1810, frente a la Plaza de Mayo, en la Catedral, el entonces cardenal Jorge Bergoglio celebró el que sería su último tedeum sin saberlo : el 13 de marzo de 2013 - menos de un año después - , se convertiría en el papa Francisco. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner no asistió (como su esposo y ex mandatario, Néstor Kirchner, lo consideraba “jefe espiritual de la oposición política”), al igual que el alcalde Mauricio Macri, quien pretextó “problemas de agenda”.

No era la primera vez que la dirigencia política, en particular kirchnerista, evitaba estar presente durante la homilía de Bergoglio, que solía abundar en alusiones y elusiones que le permitían ser muy crítico sin ser directo: “Quien no ama de ‘corazón y espíritu’ se arrastra pesadamente entre sus especulaciones y miedos, se siente perseguido y amenazado, necesita reforzar su poder sin parar ni medir las consecuencias”, dijo, por ejemplo, aquel viernes 25 de mayo. El tema, en la superficie, era el amor en la religión católica.

Un texto general, sobre la autocrítica, de pronto se transformó en un misil contra el gobierno: “ Los errores son cometidos por otros y seguramente en otro lado. Crímenes, tragedias, pesadas deudas que debemos pagar por hechos de corrupción pero... nadie fue . Nadie se hace cargo de lo que hay que hacer y de lo hecho”.

La presidenta Cristina Kirchner no asistió al tedeum: como Néstor Kirchner, consideraba al cardenal “jefe espiritual de la oposición política”.

Y volvió a flotar entre lo más amplio y lo más concreto: “Nos hará bien hoy, con coraje genuino, hacer un examen de conciencia y preguntarnos en concreto sobre una realidad cotidiana que precisamente es lo contrario al amor, es consecuencia del desamor: ¿qué nos lleva a ser cómplices, con nuestra indiferencia, de las manifestaciones de abandono y desprecio hacia los más débiles de la sociedad?”.

Hoy Francisco tiene sus propios problemas de gestión en su abordaje de temas como las finanzas del Vaticano o los sacerdotes abusadores, a la vez que suma popularidad por expresiones sobre la comunidad LGBT+ (“Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos”), el cambio climático y la guerra en Ucrania. Pero entonces denunciaba que “el poder como ideología única es otra mentira” y que “poder acumulativo como adrenalina es sensación de plenitud artificial hoy y autodestrucción mañana”.

Lo escuchaban la vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal y algunos funcionarios nacionales pero no miembros del Gabinete, que habían viajado a Bariloche para escuchar a Cristina Kirchner. Luego del tedeum en la Catedral de Nuestra Señora del Nahuel Huapi, a cargo del obispo de Bariloche, Fernando Maletti, la presidenta celebró el aniversario de la Revolución de Mayo en un teatro.

“Les hemos devuelto a los argentinos la patria que nos habían arrebatado”, dijo, sobre los gobiernos de su esposo y de ella. Y agregó algo inesperado: “Es ineludible transferir la posta”. Luego habló con confianza de la estabilidad cambiaria.

La presidenta asistió al tedeum en Nuestra Señora del Nahuel Huapi, con el obispo de Bariloche, Fernando Maletti. (Presidencia de la Nación)

Kirchner recordó que en 2002 un amigo de su familia “compró dólares a $ 4,80, porque creía que iba a aumentar a $10 . No sé qué habrá hecho con esos dólares, o si los tendrá. Como verán, todo se repite”. Luego de criticar a la Organización Mundial del Comercio, que denunciaba a Argentina por limitar las importaciones, pidió a todos los políticos en general: “Hagamos un esfuerzo para estar unidos en este momento en que el mundo se desmorona”.

Aquel 25, siete montañistas argentinos se habían propuesto celebrar la Revolución de Mayo llegando a tres cimas del Himalaya: la del Everest, la del Lhotse y la del Nuptse. Las condiciones eran malas: como había nevado menos de lo normal, las laderas dejaban caer piedras y en la búsqueda de rutas alternativas ya habían fracasado varias expediciones, con el resultado de ocho muertos en los días anteriores. Pero los deportistas, encabezados por los hermanos Willie y Damián Benegas, lograron coronar las dos primeras montañas. Nuptse quedó para el día siguiente.

Un poco más hacia arriba, el SpaceX Dragon de Elon Musk se convertía en la primera nave comercial en atracar en la Estación Espacial Internacional.

Las Vatileaks —la filtración de documentos secretos del Vaticano que causaron escándalo: casos de corrupción, internas políticas brutales y chantajes a religiosos homosexuales— contribuiría a la renuncia de Benedicto XVI, aunque sus allegados lo negaron . Aquel viernes causó su primera baja: la gendarmería vaticana detuvo al mayordomo personal del Papa, Paolo Gabriele, por considerarlo responsable de la difusión de los papeles reservados.

The SpaceX Dragon se acopla, mediante el brazo robótico Canadarm2, en la Estación Espacial Internacional. (NASA/via REUTERS)

Nicola Picardi, una suerte de fiscal dentro de la estructura vaticana, detuvo a Gabriele en la casa donde vivía con su esposa y sus tres hijos, donde se encontraron otros documentos top secret. El arresto se hizo luego de que Ettore Gotti Tedeschi, presidente del Istituto per le Opera Religiose, el banco vaticano que había iniciado reformas en pro de la transparencia, renunciara.

El director técnico Josep Guardiola se despidió del Barcelona con un triunfo que le dio al entonces equipo de Lionel Messi otro título para su colección: la Copa del Rey. Le ganó al Atlletic Bilbao, entrenado por Marcelo Bielsa, por 3 a 0. El fin de ese ciclo emocionó a los numerosos fans del Barça en el mundo entero, según reflejaron los medios, y el actual DT del Manchester City pasó al Bayern Munich.

Mientras en Aleppo se daban las manifestaciones más importantes de Siria contra Bashar al-Assad, en la región de Houla los bombardeos del ejército causaron la muerte de 50 civiles, entre ellos 13 niños, denunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Al día siguiente las cifras aumentaron a 60 adultos y 32 menores.

Hacía más de un mes que las Naciones Unidas —que tenía 250 observadores en el territorio sirio— habían anunciado una tregua, pero la violencia continuaba de todos modos, todos los días. El 25 de mayo se estimaba que en los 15 meses de conflicto habían muerto más de 12.600 personas.

