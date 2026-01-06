Turismo

Coro, la ciudad que fue de las primeras en el continente y se convirtió en Patrimonio de la Humanidad

Fundada en 1527, se destaca como uno de los asentamientos coloniales más antiguos de Sudamérica. Ha sido reconocida internacionalmente por su arquitectura única y su papel central en la historia urbana de la región

Guardar
Una iglesia asoma entre las
Una iglesia asoma entre las calles del Estado Falcón(foto: Wikipedia)

En el norte de Venezuela, a orillas del Caribe, se encuentra Coro, una ciudad que parece desafiar al tiempo. Fundada en 1527, Coro se erige hoy como uno de los más notables ejemplos de urbes coloniales de América y es reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Su historia, arquitectura y vida cotidiana convierten a este enclave portuario en un testimonio único de la evolución urbana y cultural del continente.

Un origen pionero

La fundación de Coro marcó un hito en la historia de Sudamérica. Como uno de los primeros asentamientos españoles en la costa, Coro fue designada la primera capital de la Provincia de Venezuela y albergó el primer obispado del continente, establecido en 1531. Este temprano desarrollo político y religioso la posicionó como un centro estratégico en la organización colonial de la región.

El trazado original de la ciudad y de su puerto, La Vela de Coro, se ha preservado de manera notable. A diferencia de otras urbes caribeñas, Coro mantiene una estructura urbana que refleja fielmente su época fundacional, con calles adoquinadas, plazas y manzanas irregulares que evocan cinco siglos de historia. Esta conservación no solo es arquitectónica: la ciudad también está impregnada de la memoria de los procesos sociales y políticos que transformaron la región.

Uno de los episodios históricos más relevantes tuvo lugar en La Vela de Coro, donde se declaró por primera vez la independencia de España en Sudamérica. Este hecho consolidó a la ciudad como un referente de la lucha emancipadora y le otorgó un lugar preponderante en la narrativa nacional venezolana.

Los comercios asoman en el
Los comercios asoman en el Paseo Talavera, uno de los lugares más icónicos de Coro (foto: Wikipedia)

Arquitectura en tierra: una identidad construida con barro y caña

El legado arquitectónico de Coro es uno de los más singulares del continente. De acuerdo con World Heritage, sus edificaciones no solo sobreviven al paso del tiempo, sino que también cuentan la historia de la adaptación y creatividad de sus habitantes. La ciudad es famosa por el uso de técnicas de arquitectura en tierra, entre las que destacan el bahareque —una combinación de barro, madera y caña—, el adobe y la tapia.

Estas técnicas, heredadas y perfeccionadas a lo largo de los siglos, se adaptan tanto al clima como a los materiales locales. El resultado es un paisaje urbano de gran homogeneidad visual, donde los tonos ocres y las formas sencillas transmiten una atmósfera de autenticidad. Coro se destaca por haber conservado tradiciones constructivas que aún hoy se utilizan en la región, lo que refuerza su valor patrimonial.

El visitante que recorre sus calles descubre una mezcla poco común de estilos arquitectónicos. A las técnicas indígenas y mudéjares introducidas por los colonizadores españoles se suman influencias holandesas provenientes de las islas cercanas, como Curazao y Aruba. Esta fusión ha dado lugar a un entorno arquitectónico único en América Latina.

Entrada al parque nacional Médanos
Entrada al parque nacional Médanos (foto: Wikipedia)

Una ciudad viva que mira al futuro

Lejos de ser un museo al aire libre, Coro es una ciudad activa, con una población que supera los 300.000 habitantes en su área metropolitana. El dinamismo de su vida diaria convive con el respeto a la tradición y la preservación del patrimonio.

La trama urbana, con sus manzanas irregulares y amplias plazas, refleja siglos de transformaciones sociales y políticas. El contraste entre el pasado y el presente es evidente: Coro ha sabido mantener su esencia histórica sin renunciar al progreso. Esta dualidad la convierte en un modelo de ciudad patrimonial que no se limita a la contemplación, sino que apuesta por la integración de la memoria y la modernidad.

Imagen de los Médanos de
Imagen de los Médanos de Coro (foto: Wikipedia)

Además de su riqueza arquitectónica, Coro es un punto de referencia cultural y turístico. El reconocimiento internacional de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad ha impulsado iniciativas para la conservación y puesta en valor de su casco histórico.

La ciudad recibe visitantes de todo el mundo, atraídos por la posibilidad de caminar por calles que conservan el espíritu de los primeros tiempos coloniales.

Temas Relacionados

CoroPatrimonio de la HumanidadArquitectura colonialBaharequeNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las 10 ciudades con la brisa perfecta para viajar en 2026, según un estudio científico

Un análisis determinó el ambiente más placentero para quienes buscan frescura y bienestar durante sus viajes

Las 10 ciudades con la

London Eye, la historia del emblema arquitectónico que redefinió a Londres

A 27 años de su inauguración, la atracción construida para el nuevo milenio es todo un icono. Fusiona innovación estructural, tradición y atractivo turístico en la ribera del río Támesis

London Eye, la historia del

Andrea Beltramino explica cómo cambió el turismo silver: “Hoy el viajero mayor es activo, autónomo, conocedor, culto y dinámico”

A los 54 años, la licenciada en Turismo inició su carrera universitaria y desarrolló un Trabajo Final donde identifica oportunidades y desafíos para atraer al segmento Silver en Rosario. La investigación arroja datos concretos para repensar el turismo argentino

Andrea Beltramino explica cómo cambió

Entre historia sumergida y selva virgen: así es Weno, la remota isla volcánica que sorprende por su vitalidad y legado

Situada en el corazón de los Estados Federados de Micronesia, en el estado de Chuuk, combina paisajes únicos con pecios de la Segunda Guerra Mundial y una cultura vibrante que se fusiona con un entorno donde el aislamiento realza la experiencia de aventura y comunidad

Entre historia sumergida y selva

Así es la vida en la isla habitada más pequeña de Europa

Lauttasaari combina acceso eficiente, playas populares y espacios verdes, ofreciendo una experiencia urbana y natural única

Así es la vida en
DEPORTES
Neymar mostró sus tres vehículos

Neymar mostró sus tres vehículos inspirados en su pasión por Batman valuados en más de 60 millones de dólares

La llamativa frase de Endrick al ser presentado en su nuevo club tras jugar apenas tres partidos en Real Madrid: “Pasé los mejores seis meses de mi vida”

El crudo relato de una estrella de la Premier sobre su adicción a las pastillas para dormir: “Tomaba cuatro, me despertaba y tomaba otras cuatro”

Tras renovarle a seis futbolistas, Boca Juniors anunciará la esperada continuidad de una de sus figuras

ATP de Hong Kong: Tomás Etcheverry debutó con un triunfo y enfrentará a un Top 10 en los octavos de final

TELESHOW
Quién es la reina del

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

La noche que Romina Gaetani eligió alzar la voz sin hablar: su poderosa versión de “Malo” y una causa pendiente

Linda Peretz celebró sus 84 años con una fiesta a plena música: el homenaje de sus colegas y amigos

Muriel Santa Ana recordó su primer trabajo en televisión, hace casi 50 años y junto a grandes figuras

INFOBAE AMÉRICA

La Fundación Ama Amoedo reveló

La Fundación Ama Amoedo reveló los artistas de la residencia FAARA 2026

La Central Obrera Boliviana inició bloqueo de caminos en rechazo al decreto de medidas económicas

Paraguay simplificará los trámites para facilitar la importación de carne

Murió el húngaro Béla Tarr, director del clásico “Tango satánico”

El bar suizo donde ocurrió el incendio mortal de Año Nuevo tuvo su última inspección de seguridad en 2019