El Gobierno de Canadá emitió nuevas advertencias para quienes viajen a México

El Gobierno de Canadá advierte sobre altos niveles de criminalidad y secuestros en México para viajeros canadienses. (Jovani Pérez/ Infobae México)

El Gobierno de Canadá emitió nuevamente una serie de advertencias y recomendaciones para quienes planean viajar a México, haciendo hincapié en que existen altos niveles de criminalidad, así como secuestros, riesgos sanitarios y requisitos migratorios.

Según la información oficial publicada en el portal del gobierno canadiense, sus ciudadanos deben extremar precauciones y consultar las directrices actualizadas antes de organizar cualquier viaje al país.

El aviso oficial destacó la presencia de delitos violentos, robos y extorsiones incluso en zonas turísticas mexicanas. (Cuartoscuro)

Nivel de alerta y advertencias generales

La principal recomendación del Gobierno de Canadá es ejercer un alto grado de precaución al viajar a México debido a la elevada actividad criminal y la frecuencia de secuestros. El aviso oficial subrayó que existen zonas donde se aconseja evitar todo viaje no esencial, especialmente en estados afectados por la violencia y el crimen organizado.

El panorama de seguridad en México, según el gobierno canadiense, se caracteriza por altos índices de delitos violentos, incluidos robos, extorsiones, secuestros y enfrentamientos armados entre grupos criminales y fuerzas de seguridad.

Canadá advirtió que los turistas pueden ser víctimas de delitos incluso en zonas turísticas y grandes ciudades, pues “se han reportado incidentes de asaltos a mano armada, secuestros exprés y robos en carreteras, especialmente en la costa del Pacífico y en las fronteras del norte".

Además, el gobierno canadiense aseguró que los viajeros deben permanecer atentos a posibles fraudes, extorsiones virtuales y estafas en establecimientos comerciales y servicios turísticos.

El gobierno canadiense aseguró que en México frecuentemente hay manifestaciones. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Recomendaciones sobre manifestaciones, eventos masivos y actividades prohibidas

El gobierno canadiense aseveró que las manifestaciones públicas ocurren con frecuencia, sobre todo en la Ciudad de México, y “pueden derivar en bloqueos de carreteras, interrupciones del transporte y cierres de aeropuertos”.

Además, el mismo comunicado del Gobierno de Canadá enfatizó que es ilegal para los extranjeros participar en actividades políticas, incluidas las protestas. La participación puede conllevar detención, deportación y la prohibición de ingreso futuro al país. Además, se advierte que incluso las reuniones pacíficas pueden tornarse violentas de manera inesperada.

Entre las recomendaciones oficiales, el gobierno de Canadá señaló que existían preocupaciones específicas para mujeres que viajan solas, quienes pueden enfrentar acoso, abuso verbal y, en algunos casos, agresiones sexuales, incluso en resorts y transporte público.

Por otro lado, el comunicado señaló que la comunidad LGBT también puede ser objeto de discriminación y violencia, especialmente en áreas rurales. “Aunque la ley mexicana no prohíbe los actos sexuales entre personas del mismo sexo, la aceptación social varía considerablemente”.

Las autoridades canadienses recomiendan consultar directrices actualizadas antes de viajar a México por "riesgos de seguridad". (Cuartoscuro)

Requisitos migratorios y aduaneros

Para ingresar a México, los ciudadanos canadienses deben contar con un pasaporte válido durante toda la estadía. No se requiere visa para viajes turísticos, pero sí para actividades de negocios, trabajo o estudio.

Al llegar, es obligatorio obtener y conservar el Formulario Migratorio Múltiple Digital (FMMD) o el Formulario Migratorio Múltiple (FMM), que puede ser solicitado por las autoridades en cualquier momento.

La estancia máxima permitida para turistas es de 180 días, aunque la duración exacta la determina el oficial de migración. Además, la mayoría de los visitantes debe pagar un impuesto turístico, generalmente incluido en el boleto aéreo.

Los viajeros con doble nacionalidad deben portar ambos pasaportes y cumplir con los requisitos de entrada y salida para cada país. Las autoridades mexicanas pueden negar la entrada a personas con antecedentes penales o con órdenes de arresto vigentes.

Canadá recomendó tomar medidas sanitarias, vacunarse y verificar la calidad de los servicios médicos en México. (EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo)

Salud y vacunación

El Gobierno de Canadá también recomendó consultar a un profesional de la salud al menos seis semanas antes del viaje para recibir asesoramiento personalizado y asegurarse de tener las vacunas al día.

Según el sitio oficial canadiense, entre las enfermedades de riesgo en México se encuentran la hepatitis A y B, fiebre amarilla, sarampión, malaria, dengue, chikungunya, zika y fiebre tifoidea, por lo que aconseja tomar precauciones con alimentos y el agua, y protegerse contra picaduras de insectos.

Además, señaló que también la calidad de la atención médica varía considerablemente, pues los servicios privados en grandes ciudades suelen ser costosos y exigen pago anticipado, mientras que en zonas rurales la atención es limitada, además de advertir la presencia de medicamentos falsificados y la necesidad de verificar la legalidad de los fármacos antes de viajar.

El gobierno canadiense también emitió alertas para la comunidad LGBT y mujeres que viajan solas, pues asegura que son blanco de discriminación y violencia en México. (EFE/ Alex Cruz)

Consejos sobre transporte y movilidad

El crimen en autopistas, especialmente en áreas rurales, representa un riesgo adicional. Se recomienda utilizar autopistas de peaje, que suelen estar mejor mantenidas, y evitar conducir de noche.

El transporte público, como el metro de la Ciudad de México, puede ser escenario de hurtos, y se aconseja utilizar taxis oficiales o aplicaciones de transporte autorizadas.

Los turistas deben portar un permiso internacional de conducir y contratar un seguro de responsabilidad civil mexicano, ya que el seguro canadiense no es válido en el país. En caso de accidente, la falta de seguro puede impedir la salida del país hasta que se resuelvan las responsabilidades legales.

Las autoridades advirtieron que es importante cumplir leyes mexicanas durante la estadía, pues el consumo o traslado de marihuana no es legal. (@GN_MEXICO_)

Leyes y costumbres locales

Por otro lado señalaron que “las leyes mexicanas pueden ser más estrictas que las canadienses, y las penas por delitos como posesión de drogas, armas o municiones son severas”.

Además, señalaron que incluso el uso y tráfico de cannabis con fines médicos puede conllevar arresto o extorsión, estableciendo que está prohibido fumar y vapear en la mayoría de los espacios públicos y que existen restricciones para la importación de vehículos, armas y ciertos bienes.

“Los turistas deben declarar sumas superiores a 10 mil dólares al ingresar o salir del país. La doble ciudadanía es reconocida, pero puede limitar la asistencia consular en algunos casos, especificó el gobierno canadiense.

Si bien los desastres naturales han impactado al país, no es una situación diaria. (EFE/Lourdes Cruz)

Riesgos naturales y desastres

Además, señalaron que México es propenso a desastres naturales como huracanes, terremotos, tsunamis, incendios forestales, erupciones volcánicas y olas de calor. La temporada de huracanes se extiende de mayo a noviembre, y las lluvias intensas pueden causar inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las autoridades mexicanas monitorean la actividad volcánica y pueden restringir el acceso a parques nacionales sin previo aviso, por lo que recomendaron familiarizarse con los planes de evacuación y monitorear los medios locales para información actualizada.

En caso de emergencia, el número nacional es el 911. El servicio Ángeles Verdes ofrece asistencia gratuita en autopistas de peaje entre las 8:00 y las 18:00 horas. Para emergencias consulares, los ciudadanos canadienses pueden contactar la Embajada de Canadá en la Ciudad de México o el Centro de Respuesta y Vigilancia de Emergencias en Ottawa. No obstante, el gobierno aclara que la capacidad de asistencia consular puede estar limitada por leyes y procedimientos locales.