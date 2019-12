La Patagonia ofrece una manera diferente de vivir el verano y tener todos los paisajes en un solo lugar. Aquellos que no conciben esta temporada sin playa, pueden bañarse en los lagos o tomar sol mientras escuchan música en los paradores de Bahía Serena, Playa Bonita y la playa del Kilómetro 4, que son los principales puntos de encuentro de jóvenes y familias residentes y turistas. Ahí pueden alquilarse equipos de kayak, stand up paddle y de buceo, entre otros deportes acuáticos. También hay senderos para trekking, bicicletas y espacios gastronómicos. Los que no quieran trasladarse tanto por la avenida Bustillo, pueden disfrutar de las playas públicas del centro, que cuentan con guardavidas.