Sitios sagrados: los aficionados al rock deberían, por supuesto, comenzar cualquier peregrinación en Liverpool. Seattle, por su parte, es un terreno sagrado, debido a su excelente pedigrí grunge. El barrio de Belltown de la ciudad alberga algunos de los sitios más emblemáticos, incluido el club subterráneo histórico Black Dog Forge. Adornado con graffitis y esqueletos, esta ex herrería ha recibido a grandes de la música como Pearl Jam, Soundgarden y The United States of America, así como innumerables bandas locales que todavía se presentan allí hoy.