Nueva York ha sido y sigue siendo escenario de muchas películas que marcaron un antes y un después. Desde Sex and the City, Mi pobre Angelito y King Kong, hasta ganadoras de reconocidos precios como Birdman y Kramer vs. Kramer. Pero desde 2002, la gran manzana también se convierte año a año en la casa del famoso festival de TriBeCa donde se presenta una variedad de películas internacionales e independientes, a menudo creadas por cineastas jóvenes y emergentes.