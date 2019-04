Gabriel Silva -aunque su nombre real es Kuarahy, "hijo del sol" en guaraní- es uno de los guías nativos que lideran el paseo. Y si bien no es guía profesional, se considera "un maestro de la cultura". Nació y fue criado en la selva y sin conocer la ciudad ni a los yuruá (hombres blancos en guaraní), cuando tenía diez años sus padres lo introdujeron a la civilización para entrar en la escuela. En su comunidad, reconoce, no sabían lo que eran los horarios, los tiempos, ni los días. De hecho, no conoce su edad exacta ni la fecha en que nació.