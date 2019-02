Después de un invierno largo y frío, los locales no pierden el tiempo y celebran el regreso del sol, con las aperturas de cervecerías al aire libre y mercados de pulgas por toda la ciudad. El pintoresco Café Am Neuen See con mesas al aire libre ofrece la más deliciosa pizza a la piedra acompañada por una cerveza helada junto al lago en el Tiergarten.