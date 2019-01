Nueva York lo tiene todo. Y aunque a veces el clima juegue una mala pasada en una escapada de vacaciones, no hay por qué preocuparse, ya que en la ciudad cambiar los planes no significa quedarse encerrado en el hotel mirando las paredes. El Midtown en New York es conocido por su espíritu vibrante y siempre colorido. Ahora el área está sumando más atracciones que seguramente le van a encantar al público en general, pero muy especialmente a los artistas, a los fanáticos de la música, de los deportes y de la comida.