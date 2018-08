[POST NOVO] Hoje tem #tbt de Montenegro 🇲🇪 só pra avisar que tem Post Novo no blog sobre esse país, que é o terceiro mais jovem do mundo. Clique no link do perfil pra saber sobre a minha experiência por lá 👍 #montenegro #baiadekotor #kotorbay #kotor #budva #montenegro🇲🇪 #perast #donorteaosul #donorteaosulnaeuropa

A post shared by Do Norte ao Sul | Travel blog (@donorteaosul) on Aug 23, 2018 at 5:07am PDT