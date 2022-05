Liderazgo estratégico, capacitación y equidad: las claves de los cuatro ganadores para atraer al talento femenino

Entre las 152 empresas participantes, 55 se ubicaron en el ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2022 (Getty Images)

¿Qué distingue a las empresas elegidas por las mujeres para trabajar? Son compañías que fomentan el desarrollo profesional individual desde una perspectiva de equidad de género, promueven el equilibrio entre vida personal y laboral , y generan una cultura organizacional alejada de los prejuicios y los estereotipos en favor de lo masculino. El talento femenino busca destacarse y valora los ambientes donde puede crecer y mostrar su excelencia.

El ranking Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2022 de Great Place To Work reveló cuáles son las empresas argentinas que se destacan por promover el crecimiento profesional de las mujeres y crear un ambiente de igualdad de oportunidades.

Great Place to Work, una firma global de people analytics y consultoría para obtener mejores resultados de negocios, entrevistó a 77.361 empleados de las 152 empresas participantes. Entre todas las organizaciones, 55 se ubicaron en la nómina de 2022.

Las compañías que lideraron el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2022 en Argentina fueron:

- Banco Galicia, en la categoría más de 1000 empleados

- DHL Express, en la categoría de 251 a 1000 empleados

- VISA, en la categoría de hasta 250 empleados

- Punto Rojo, en la categoría Pymes

Banco Galicia

Banco Galicia lideró la categoría de más de 1000 empleados del ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2022 (gentileza: Banco Galicia - GPTW)

“Desde el 2018 trabajamos, a través de nuestra estrategia de género, para lograr la representatividad de las mujeres en los distintos niveles de la organización y para acompañarlas en su desarrollo personal y profesional. Uno de nuestros principales Key Performance Indicators (KIP) de gestión, alineados al compromiso que asumimos al firmar los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de ONU, es el de contar con un 30% de mujeres en posiciones de liderazgo estratégico para 2030 ”, señaló Rafael Bergés, Gerente de Personas de Banco Galicia a Infobae.

Una de las claves es que la equidad de género se vivencie en el trabajo cotidiano: “Basamos nuestra estrategia en la escucha activa de las necesidades de nuestras colaboradoras. Conocer qué dicen las mujeres que son parte de Galicia sobre nuestras políticas y prácticas nos permite seguir mejorando nuestra propuesta de valor”, completó Bergés.

Para promover el crecimiento profesional de las mujeres, Banco Galicia definió cuatro pilares claves de gestión con foco en género: igualdad salarial, flexibilidad, desarrollo de talento y equilibrio en la búsqueda de lograr representatividad femenina en todos los niveles de la organización .

Entre las políticas corporativas de Banco Galicia, se destacan la formación de liderazgos femeninos en áreas estratégicas como IT como el programa de becas mujeres en STEM. “Además, durante 2022, definimos un nuevo KPI de gestión que busca contar con un 54% de mujeres en posiciones de liderazgo con potencial de crecimiento a otros desafíos y niveles en el corto plazo. Nos proponemos aumentar y desarrollar mujeres líderes para que sean cuadros de reemplazo para ocupar posiciones de liderazgo estratégico”, detalló el Gerente de Personas de Banco Galicia.

DHL Express Argentina

DHL Express lideró la categoría 251 a 1000 empleados del Ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2022 (gentileza DHL/GPTW)

“En DHL fomentamos un ambiente de igualdad, en donde no hay géneros y cada persona es respetada y valorada por lo que es, brindándoles a todos las mismas condiciones y oportunidades. Gracias a esto, todos pueden sentirse parte de DHL sin importar aquello que los identifique o caracterice. Nuestro objetivo es ser un gran lugar para trabajar no para algunos, no para pocos, sino para todos ”, señaló Aníbal Rosales, director de Recursos Humanos de DHL Express, a Infobae.

Consultado sobre las estrategias corporativas, Rosales detalló que cuentan con un programa interno llamado DHL for Her, “que promueve la inclusión de mujeres en la organización y busca brindarles un espacio en la compañía fomentando su capacitación y desarrollo. A través de este programa se las alienta a hacer valer su voz y a sentirse empoderadas tanto en su rol como en la compañía”.

“Las acción principal que tenemos para fomentar la equidad de género es la promoción de un espacio laboral en donde la mujer se sienta partícipe y se la haga partícipe de la compañía . No como una moda o una obligación, sino como una manera de trabajar de la compañía, en donde el género no es un barrera para que puedan lograr lo que se propongan” , remarcó Rosales.

VISA

VISA lideró la categoría hasta 250 empleados del ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2022 (gentileza Visa - GPTW )

“Fomentamos una cultura de innovación e inclusiva. Nuestra misión es crear un entorno de trabajo donde las diferencias, experiencias y capacidades individuales sean valoradas y contribuyan al éxito de nuestro negocio . Día a día, buscamos hacer de Visa el mejor lugar de trabajo para atraer, desarrollar y retener el talento diverso . Como parte de nuestra Propuesta de Valor al Empleado y con el fin de promover el desarrollo de la mujer, acompañamos a nuestras colaboradoras brindándoles un adecuado equilibrio entre su vida personal y profesional”, señaló María Inés Calvo, Directora de RRHH de VISA Cono Sur a Infobae.

Entre los beneficios que VISA ofrece a las mujeres se destacan: licencia por maternidad adicional, soft landing (finalizado el periodo de licencia por maternidad legal, por tres meses adicionales, que consiste en una jornada laboral de 4hs pagadas al 100%), reintegro por congelamiento de óvulos, subsidio de guardería para niños entre 0 y 5 años y sala de lactancia.

“Nuestro equipo lo integran 50% de millenials, prácticamente 50% de mujeres e incluso en el equipo de Dirección, estamos alcanzando el 45% de mujeres , reflejando nuestro compromiso a llevar a la acción los valores de Diversidad e Inclusión que defendemos y promovemos”, destacó Calvo.

”Además de nuestro compromiso por garantizar la equidad salarial, contamos con programas de networking, desarrollo profesional y formación de liderazgo. En este sentido, trabajamos con el Área de Adquisición de Talentos en programas de selección para atraer mujeres en actuales posiciones y también, para contar con una importante base de datos para futuras búsquedas (construir pool de talentos)”, detalló Gabriela Renaudo, Group Contry Manager Cono Sur de VISA.

Punto Rojo

Punto Rojo lideró la categoría Pyme del ranking Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2022 (gentileza Punto Rojo - GPTW)

“ El equipo de Punto Rojo está formado actualmente en un 60% por mujeres en diversos roles y puestos . Este porcentaje siempre se dio de forma natural, es decir, no tuvimos la necesidad de plantear como objetivo la equidad de género. Esto se debe a que nuestros procesos de captación están basados en la alineación con nuestro propósito, valores, capacidad y talento de las personas”, dijo a Infobae Sol López, Partner & People Director de Punto rojo.

Apostar por la capacitación para el crecimiento profesional y personal de las personas, es una de las claves de la organización: “Capacitamos de forma continua a las personas del equipo y también nos parece importante la incorporación de más mujeres en la industria SEO . Desde hace algunos años llevamos a cabo un panel de capacitación dictado para y por mujeres: “Más Mujeres En SEO”. El objetivo es que más mujeres puedan aprender y trabajar en esta industria . Este año estaremos llevando a cabo la 6ta edición, del 23 al 27 de Mayo, con charlas 100% online y gratuitas”, indicó López.

Para consultar el ranking completo de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2022 hacé click acá.

SEGUIR LEYENDO: