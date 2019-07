Clara Pintos, Executive Search Manager de Glue, indica que "para las consultoras no es una tarea simple encontrar los perfiles adecuados ya que no se puede estructurar como una búsqueda tradicional. Un líder en transformación digital no tiene un perfil concreto que puede escribirse como un punteo de atributos. Ya no se trata de años de experiencia en un área sino del tipo y profundidad de experiencia que tenga la persona".