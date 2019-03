"Para innovar se necesita poder aprender de las cosas que no le salieron bien a otros, de las cosas que no te salieron bien a vos, y muy rápidamente tenés que aceptarlo y aprender de eso para seguir adelante. En la medida en la que nosotros no podemos aceptar que hay cosas que no están funcionando o que el resultado no es el esperado, no estamos pudiendo innovar, quedamos atrapados en ese círculo, sin poder avanzar" agregó Marcote a Infobae.