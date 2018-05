"Muchas veces, encontrar el viñedo único depende de la suerte, pero aprendimos mucho de los viñedos de oro de todo el mundo", dijo Laura Catena. "Antes no me imaginaba trabajando en el vino, yo siempre quise ser médica y ayudar a la gente. Pero con el tiempo me di cuenta de lo mucho que significa el vino para los argentinos y compartir ese sueño con mi padre me llenó".