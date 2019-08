Te dejamos algunos tips para que armes tus mesas:

-No hace falta respetar la simetría del individual que usemos. Podemos desplazar los platos hacia un costado y aprovechar el espacio que nos queda

-Las servilletas que tengas en casa sin usar, podes decolorarlas y darles un toque batik. Esta textura es algo que se viene esta temporada de verano.

-Animate a tener vajilla de colores, no te quedes solo con el blanco tradicional.

-No tires los platos o vasos cuando se te va rompiendo el juego. Mezcla los distintos juegos de platos que tengas. Suma todos a tu mesa que en conjunto quedan divinos!

-Elegí algún envase de vidrio que tengas en casa y colocale alguna flor chica para cada comensal sumando detalles.