🚫¡Decile chau a los sorbetes plásticos!🚫 ⠀ A partir de Mayo de este año, los locales gastronómicos, ⠀ kioscos, hoteles y bares sólo pueden dar sorbetes si el cliente lo pide y dentro de 6 meses, no lo podrán hacer en ningún caso. 🙌🏼 Se calcula que estos sorbetes equivalen al 4% de la basura plástica del mundo, un número que asusta, nos invita a tomar conciencia y a cambiar hábitos que pueden marcar una verdadera diferencia en el medio ambiente. 🌎 ⠀ Con el surgimiento de esta normativa, se empezaron a popularizar otro tipo de sorbetes reutilizables, como los de metal. Desde @masmarianaok te invitamos a sumarlos a tu rutina para reducir el consumo de plásticos, contagiar a todos con esta movida sustentable y de a poco, empezar a generar un verdadero cambio. ¡Sumate! 💪🏼