Mariana cuenta que ella es muy natural con el tema y respetuosa de su marido, a quien afirma "le pesa" el tema, porque si bien ella nació en una familia de famosos, por lo que nunca tuvo prurito de salir en las revistas, para él no era así, entonces empezó considerarlo. "Me gusta de vez en cuando mostrar a mis hijos, publicar algo que es importante para mí, pero no lo hago mucho porque no quiero exponerlos. De vez en cuando subo algo, en fechas especiales como el día de la madre; no me lo prohíbo; en las notas hago lo mismo, pero trato de no hacer la tapa de una revista en función de mis hijos. Todo el tiempo intento que ellos tengan una vida lo más normal posible. Los he mostrado, pero en algunos momentos. O capaz me dan ganas de mostrar que están re-grandes, pero lo justo y necesario, cuando no doy más de ganas porque uno no sabe quién está del otro lado", revela.