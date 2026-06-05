Honduras: Exdiputado suplente de Libre es capturado por caso de homicidio en Copán

La captura de cuatro personas, entre ellas un exdiputado suplente de Libre, forma parte de una investigación por homicidio y tentativa de homicidio que las autoridades desarrollan en el departamento de Copán. (FOTO: Proceso Digital)

El Ministerio Público confirmó este viernes la captura de cuatro personas en el departamento de Copán, entre ellas el exdiputado suplente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero Chinchilla, quien es investigado por su presunta participación intelectual en un homicidio y una tentativa de homicidio registrados en el occidente del país.

La operación fue ejecutada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en coordinación con la Policía Nacional, como parte de una investigación que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida venía desarrollando desde hace varios meses.

Según las autoridades, las capturas representan un avance importante dentro de las pesquisas relacionadas con un hecho criminal que dejó una persona fallecida y otra gravemente afectada en el departamento de Copán.

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Cuatro personas fueron capturadas

Junto al excongresista fueron detenidos Emérito Carvajal Gómez, conocido con el alias de “El Tello”, Nelson Melgar y Josué Baltazar Aranda.

Las capturas se realizaron mediante operativos simultáneos desarrollados en distintos puntos del departamento de Copán, donde los investigadores ejecutaron órdenes judiciales emitidas por los tribunales competentes.

Además de las detenciones, las autoridades realizaron allanamientos en varias propiedades vinculadas a los sospechosos, con el objetivo de recopilar evidencias que fortalezcan el proceso investigativo.

Durante las diligencias también se efectuaron inspecciones y aseguramientos de bienes relacionados con el caso.

Víctor Hugo Romero Chinchilla deberá comparecer ante los tribunales luego de ser acusado de participar en un caso de homicidio y tentativa de homicidio registrado en Copán. (FOTO: El Heraldo)

Investigación se relaciona con homicidio y tentativa de homicidio

De acuerdo con el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, los detenidos son investigados por su presunta participación en los hechos que provocaron la muerte de Mario José Chacón y dejaron como víctima de tentativa de homicidio a Miguel Ángel Villela.

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Las autoridades sostienen que la investigación ha permitido identificar indicios que vinculan a los sospechosos con la planificación y ejecución de los hechos ocurridos en el occidente del país.

Según la hipótesis planteada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, el exdiputado suplente sería uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

No obstante, corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad individual de cada uno de los implicados conforme avance el proceso judicial.

Ministerio Público confirma avances en el caso

El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que la operación es resultado de una investigación exhaustiva realizada durante varios meses por fiscales e investigadores especializados.

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“Se han capturado estas personas como resultado de una investigación de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida sobre un homicidio ocurrido en el occidente del país. De acuerdo con las investigaciones, el exdiputado suplente sería uno de los autores intelectuales del homicidio y de la tentativa de homicidio de otra persona”, manifestó Mora.

El portavoz indicó además que la operación continúa activa y que las autoridades siguen desarrollando diligencias para fortalecer el expediente investigativo.

Aseguran propiedades vinculadas al caso

Como parte de las acciones ejecutadas este viernes, los investigadores realizaron allanamientos y aseguramientos de varias propiedades relacionadas con el excongresista.

Las autoridades no brindaron detalles sobre la cantidad exacta de bienes intervenidos debido a que la investigación continúa en curso.

Sin embargo, señalaron que las diligencias buscan recopilar documentación, registros y otros elementos que puedan aportar información relevante para esclarecer los hechos investigados.

Los bienes asegurados permanecerán bajo control de las autoridades mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes.

El exdiputado suplente de Isis Cuéllar, es señalado por su presunta participación en tentativa de homicidio y en los asesinatos de Mario José Chacón y Miguel Bonilla. (FOTO: La Prensa)

Sospechosos serán remitidos a los tribunales

El Ministerio Público informó que los cuatro detenidos serán puestos a disposición de los tribunales competentes para que enfrenten el proceso judicial correspondiente.

En las próximas horas se desarrollarán las audiencias iniciales donde se determinarán las medidas cautelares que deberán cumplir mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades también indicaron que no se descartan nuevas capturas o requerimientos fiscales conforme se incorporen nuevos elementos de prueba al expediente.

Víctor Hugo Romero Chinchilla, exdiputado suplente del partido Libre, fue capturado en Copán tras ser señalado por el Ministerio Público como presunto autor intelectual de un homicidio y una tentativa de homicidio.(FOTO: La Prensa)

Investigación continúa abierta

Los organismos de investigación mantienen abiertas varias líneas de trabajo orientadas a determinar si existen más personas involucradas en los hechos.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida continúa analizando pruebas documentales, testimoniales y técnicas obtenidas durante los meses que ha durado la investigación.

El caso ha generado atención pública debido a que involucra a una figura vinculada al ámbito político y a delitos contra la vida, considerados entre los más graves dentro de la legislación hondureña.

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Mientras tanto, las autoridades reiteraron que el proceso continúa en etapa investigativa y que será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de los acusados con base en las pruebas que sean presentadas durante el juicio.

Con estas capturas, el Ministerio Público asegura haber dado un paso importante en el esclarecimiento del caso, aunque las investigaciones continúan para determinar si hubo otros participantes en la planificación o ejecución de los hechos ocurridos en Copán.