El Ministerio Público de Guatemala habilitó un portal de transparencia con los sueldos de su personal

El Ministerio Público habilitó el 4 de junio un portal de transparencia con salarios, bonos, viáticos y otras erogaciones de su personal.

El Ministerio Público, dirigido por el fiscal general Gabriel García Luna, habilitó el 4 de junio un portal de transparencia con los salarios de su personal, una decisión que abrió al público datos que la institución había mantenido bajo reserva y que ahora permite consultar remuneraciones, bonos, viáticos y otras erogaciones de funcionarios, empleados, asesores y dependencias completas.

En el sitio https://www.mp.gob.gt/transparencia/ se publicaron los reportes de nómina de marzo de 2026, así como informes, becas y viáticos liquidados por el departamento de contabilidad. La información incluye número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores, además de los salarios correspondientes a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos y cualquier otra remuneración económica.

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La fiscalía indicó que esta obligación de publicidad tiene excepciones cuando la divulgación ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal y la inteligencia del Estado. Aun con esa salvedad, la institución abrió el acceso general al detalle del personal a través del portal.

El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, durante una conferencia de prensa, el domingo 17 de mayo de 2026, en Ciudad de Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo)

El cambio ocurrió horas después de que el MP rechazara varias solicitudes de información presentadas por actores políticos del país para conocer los salarios de la exfiscal general Consuelo Porras, del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Rafael Curruchiche y de fiscales regionales. La institución argumentó entonces que divulgar esos datos podía comprometer la seguridad institucional y afectar investigaciones penales en curso, por lo que la información fue clasificada como reservada.

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La solicitud había sido planteada ya bajo la nueva administración de García Luna, quien asumió el cargo el 17 de mayo para un período de cuatro años. Según la posición inicial de la entidad, los montos salariales pedidos no podían hacerse públicos por los riesgos que, a su criterio, implicaba su difusión.

El portal expone el salario mensual que recibió Consuelo Porras en abril de 2026

La publicación de la tarde del 4 de junio incluyó las remuneraciones que percibió María Consuelo Porras Argueta, quien mantuvo esa información bajo reserva durante los años en que encabezó la institución encargada de la persecución penal. De acuerdo con la información difundida por el MP, en abril de 2026 recibió un total mensual de Q71 mil 245.15.

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Ese monto se desglosa así: salario base de Q53 mil 144.15, bono profesional de Q375, bono 3701 de Q250, bono de antigüedad del MP de Q7 mil 476 y gastos de representación de Q10 mil. La publicación convirtió en información pública un detalle que había permanecido oculto durante la gestión anterior.

El portal también mostró los pagos de integrantes del entorno cercano de Porras, entre ellos Ángel Pineda, quien ocupó la secretaría general durante esa administración. Según la página oficial del ente investigador, en abril de 2026 percibió Q51 mil 358.50.

La suma atribuida a Pineda corresponde a un salario de Q37 mil 786.50, un bono profesional de Q375, un bono 3701 de Q250, un bono de antigüedad del MP de Q4 mil 947 y un bono especial de Q8 mil.

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La consulta pública abarca a funcionarios, empleados, asesores y todas las dependencias

La información que ahora puede consultarse en línea alcanza al personal de la institución y de todas sus dependencias. El contenido publicado permite conocer tanto la estructura nominal como la composición de las remuneraciones que perciben quienes laboran en el MP.

Según la información disponible en el portal, los guatemaltecos pueden acceder directamente a esos datos mediante la sección de transparencia del Ministerio Público. Allí quedaron incorporados los registros salariales y los reportes administrativos que antes habían sido negados en solicitudes específicas.

Las prestaciones y bonos explican las variaciones en los pagos reportados a Consuelo Porras, afirma José Chic

El diputado José Chic de la bancada VOS informó que este 4 de junio se conocieron los ingresos de Consuelo Porras en el Ministerio Público, luego de meses de solicitudes y citaciones para acceder a datos que, según dijo, habían sido reservados desde 2023.

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De acuerdo con Chic, en enero de 2023 Porras tuvo ingresos por 116.000 quetzales y en abril de 2026 ya percibía 132.000 quetzales. También señaló que en algunos meses sus ingresos se ubicaron en 125 mil, 126 mil y 128 mil quetzales.

El legislador sostuvo que esas variaciones se explicaron por prestaciones y pagos como bonos, aguinaldo y bono catorce. Añadió que la divulgación del monto respondía a una demanda ciudadana y afirmó que Porras dejó el Ministerio Público con un ingreso mensual de 132 mil quetzales.