El día que tuvo a su hija, también fue muy armonioso: "Tuve

contracciones durante todo el día, a la noche rompí bolsa, me dijeron que me fuera a dormir. Al rato empecé a sentir dolor, me indicaron baños de agua tibia y luego paños recién planchados sobre la zona que doliera. A cada hora me fueron llamando y cuando ya no pude hablar, me hicieron ir al hospital. Pedí lavarme los dientes porque había vomitado, ponerme desodorante y quedarme con la remera del papá de mi hija y mis anillos porque necesitaba tener todas mis cosas. No parí en una sala de partos sino en la habitación, tenía bañadera, entraba la luz del sol, había olor rico, me hicieron mimos, pusieron música, me cantaban, me hicieron tocar la cabeza de mi bebé para que viera que faltaba muy poquito, me moví un poco y en uno de los pujos nació Joaqui. La parí en cuclillas, abrazada al padre, y así como parí me senté en la cama, arriba mío revisaron a la nena, me preguntaron si la podían llevar para bañarla y dije que no.

Dormimos dos horas de siesta y se la llevaron a bañarla, me explicaron todo lo que le podían dar y podíamos consentir lo que quisiéramos y lo que no. Accedimos a todo, le dieron las vacunas, no le pusieron cosas invasivas y fue una experiencia súper linda".