Ante el primer contacto es importante actuar de la forma más relajada posible para evitar transmitir nuestra excitación a nuestro perro. No se lo debe castigar por querer investigar al bebé, ya que podría asociar la presencia del niño con algo negativo. Una vez que se acerque al niño si lo hace y lo huele de forma calmada, es importante acariciarlo y felicitarlo. Si las cosas han ido bien es preferible no alargar en exceso ese primer contacto. No hay que forzar la interacción entre el perro y el bebé, sino que el proceso debe realizarse de manera gradual.