Hola fanzzzz!!! Llegamos a lo de la tía @stephblicher y estamos disfrutando sin parar! Somos tan divas que no podíamos no tener nuestra limusina, así nos esperaron, ok? Ya hicimos pozos, nos tiramos por una barranca, le ladramos esquizofrenicamente a todos los vecinos, atropellamos a nuestros primos y fuimos cacheteadas por @life_of_margo !!!! Estamos muy contentas disfrutando de este día de lluvia!!! Somos torbellino de aventuras, donde están @las_suricatas siempre hay diversión!!!! Diviértanse con nuestras historias !!!!! Los amamos fanzzz!!! 💙💙💙 #las_suricatas #infumables #mestizasdemurcielago #garrafasquilomberas #notienenpaz #ballenasencalladas #las_suricatas #adoptaunperro #adoptdontshop #adoptanocompres #onwheels #surismotorizadas

