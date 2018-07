-No lo podía creer y me largué a llorar con todo. Me acuerdo que mi papá me dijo "Bueno, no pasa nada, gorda, tranquila", y yo ahí me volví loca, no podía creer que me dijera que estuviera tranquila si me acababan de decir que tenía un tumor. Pasaron 5 minutos y mientras mi papá hablaba con la médica de cómo iba a ser la internación, me levanté de la silla, me sequé las lágrimas y pregunté: "¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me internan? ¿Dónde tengo que ir?" Y ahí me derivaron a una sala en la guardia donde me hicieron los estudios pre-internación.