Luego de sus llamativos labios, la centennial declaró en su reality Life of Kylie: "Tenía 15 años y me sentía insegura con respecto a mis labios. Los tengo muy pequeños. Durante uno de mis primeros besos un chico me dijo: 'No pensaba que besases tan bien porque no tienes labios muy pequeños', y yo me lo tomé fatal. Cuando un chico que te gusta te dice algo así, realmente me afectó. En ese momento no me sentí deseada ni guapa".