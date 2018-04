Guardarropas otoñal: cómo evitar que se rompan las medias de nylon, las mejores aliadas para el frío

Las temperaturas comienzan a bajar de a poco en esta época, y los vestidos y shorts siguen presentes en los looks de todos los días. Las medias can can son un complemento ideal, pero frágiles y se rompen fácilmente. Trucos para que esto no ocurra