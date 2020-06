“Trabajando allí me dieron una consigna primordial: el traje espacial debía lucir “cool”. Es decir, atractivo, canchero, de moda. Enseguida se me cruzaron varios pensamientos, ya que en la industria espacial en lo primero que uno debe pensar es en la utilidad y seguridad del traje del astronauta. No en si se ve cool o no. Pero ellos estaban obsesionados con eso y continuaron trabajando con ese fin cuando yo ya no participé del proyecto”, deslizó el ingeniero argentino.