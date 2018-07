Pero no solo en Google se enamoraron de OKRs. Gates, voraz lector de más de 50 libros al año, no dudó en recomendar la obra de Doerr: "En los primeros días de Microsoft, me sentía bastante confiado sobre mis habilidades de codificación, pero tenía mucho que aprender sobre gestión de proyectos. Yo lo recomiendo para cualquier persona interesada en convertirse en un mejor administrador". Hoy, Gates, aplica OKRs a la gestión de la Fundación Melinda y Bill Gates, en la que la pareja invierte gran parte de su tiempo, y de su fortuna.