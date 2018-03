Lo de la ética me encanta, y personalmente creo en el tema de la diversidad. Pero, en mi función laboral, yo hago esto porque si la empresa no logra ser diversa no va a poder subsistir a lo largo del tiempo, porque no va a poder ser lo innovadora que tiene que ser para competir de igual a igual con otros que sí van a adoptar esos cambios y que lo van a pasar por arriba.