Si se le pregunta por qué eligió frutas exóticas, la respuesta es simple: "Porque acá no hay", asegura con firmeza. "Y si hay son muy feas. Por ejemplo, tanto en la Argentina, como en Paraguay o Brasil, hay un mango chiquitito, tipo tomy, que tiene fibra, tiene ácido, y si uno come mucho le pica la boca. En cambio el que sale de aquí no tiene prácticamente fibra y es dulce", remarca orgulloso.