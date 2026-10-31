El ritual del 31 de octubre: por qué algunas personas ponen una hoja de laurel bajo un plato blanco

El ritual del laurel y el plato blanco se realiza el 31 de octubre como símbolo de prosperidad para noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una hoja seca, un plato blanco y unos minutos de pausa. El ritual del laurel del 31 de octubre propone cerrar el mes con una intención de prosperidad y recibir noviembre con nuevos objetivos, según una tradición popular que se repite en distintos hogares.

La práctica requiere elementos cotidianos y se vincula con deseos relacionados con el trabajo, el dinero, los proyectos personales y el bienestar familiar. Quienes la realizan colocan una hoja de laurel debajo de un plato blanco y dedican un momento a pensar en aquello que esperan alcanzar durante el mes siguiente.

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El sentido del rito es simbólico. No existen pruebas científicas de que una hoja de laurel pueda modificar la situación económica o atraer oportunidades. Aun así, la costumbre persiste como un recurso personal para ordenar prioridades, dejar atrás preocupaciones y establecer metas al inicio de noviembre.

Cómo es el ritual del laurel y el plato blanco del 31 de octubre

La práctica requiere una hoja de laurel seca y un plato blanco limpio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consigna es sencilla: se necesita una hoja de laurel seca y un plato blanco limpio. La hoja debe estar en buenas condiciones, sin roturas ni suciedad, de acuerdo con las recomendaciones habituales de esta tradición.

El primer paso consiste en poner el laurel debajo del plato. Ambos elementos pueden ubicarse sobre una mesa, una repisa o cualquier superficie estable del hogar. No hay una hora fija para hacerlo, aunque quienes siguen esta práctica suelen elegir un momento de calma durante el 31 de octubre.

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Después, la propuesta es concentrarse en un objetivo concreto para noviembre. Puede tratarse de ordenar las finanzas personales, avanzar en una búsqueda laboral, destrabar un proyecto, resolver una preocupación familiar o dedicar más tiempo a una meta pendiente.

La intención clara es uno de los ejes del ritual, según las creencias populares. La tradición no establece fórmulas obligatorias, oraciones ni pedidos específicos. Cada persona puede darle un sentido propio al gesto y enfocarlo en una situación que considere prioritaria.

Qué simbolizan el laurel y el color blanco en esta costumbre

Algunas personas colocan la hoja debajo del plato durante un momento de calma en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El laurel tiene una larga asociación cultural con la victoria, el reconocimiento y la protección. En la antigüedad, las coronas hechas con esta planta se utilizaban como emblema de triunfo. Con el paso del tiempo, ese significado se trasladó a prácticas vinculadas con la fortuna, el trabajo y la abundancia.

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En este ritual, la hoja representa la expectativa de un cambio favorable o de una etapa con mayor estabilidad. Para algunas personas, funciona como un recordatorio de los objetivos que quieren alcanzar antes de que termine el año.

El plato blanco agrega otro componente simbólico. El color blanco suele asociarse con la tranquilidad, el orden y los comienzos. Bajo esa interpretación, el plato actúa como una superficie que acompaña el deseo de iniciar noviembre con mayor claridad.

La combinación de ambos objetos busca representar un cierre de octubre y una apertura hacia nuevas oportunidades. No hay un significado universal ni una regla que determine cómo debe realizarse. Las variantes dependen de las creencias de cada persona y de las costumbres de cada familia.

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Cuánto tiempo debe quedar la hoja debajo del plato

En esta tradición popular, la hoja representa la expectativa de una etapa más estable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las preguntas habituales alrededor de esta práctica es cuánto tiempo debe permanecer el laurel debajo del plato. No existe una indicación única. Algunas personas lo retiran al terminar el momento de reflexión, mientras que otras prefieren dejarlo unas horas o hasta el día siguiente.

La tradición tampoco exige conservar la hoja durante todo noviembre. Una vez que el rito termina, puede retirarse y desecharse de manera habitual. No hay un paso adicional que garantice resultados, ni instrucciones verificables sobre una forma determinada de eliminar el laurel.

Ese carácter flexible explica parte de la difusión de la práctica. No requiere compras especiales, preparativos complejos ni conocimientos previos. Solo demanda unos minutos y objetos que suelen estar disponibles en la cocina.

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Más allá de su dimensión espiritual, el ritual puede convertirse en una instancia para observar la situación personal. Pensar en prosperidad también puede implicar revisar gastos, ordenar deudas, actualizar un currículum, planificar tareas o definir objetivos para las semanas siguientes.

El ritual con hojas de laurel que algunas personas hacen el 1º de noviembre

Otra variante popular se realiza el 1º de noviembre y consiste en quemar tres hojas de laurel dentro de un recipiente resistente al calor. Algunas personas escriben antes sus deseos o metas en las hojas y luego las encienden con cuidado.

Esta práctica atribuye al humo un valor de limpieza simbólica y renovación. Sus seguidores consideran que sirve para dejar atrás situaciones negativas y comenzar un nuevo ciclo con una intención definida. Tampoco hay evidencia científica de que produzca cambios en la suerte, la economía o las relaciones personales.

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El uso de fuego exige precauciones concretas. El recipiente debe ser apto para altas temperaturas y estar colocado lejos de cortinas, papeles, muebles u otros materiales inflamables. Las hojas no deben quemarse sin supervisión ni en espacios cerrados con poca ventilación.

Quienes prefieran evitar esta variante pueden limitarse al ritual del plato blanco, que no requiere fuego. También pueden reemplazarlo por una acción práctica: anotar tres metas para noviembre, elaborar un presupuesto mensual o identificar una tarea pendiente que permita avanzar hacia un objetivo concreto.

El laurel puede quedar como símbolo de ese compromiso personal. Al comenzar noviembre, la hoja debajo del plato no modifica por sí sola las circunstancias, pero puede marcar un momento para transformar un deseo general en un plan posible.

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