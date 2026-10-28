Receta de cookies con chips para Halloween, rápida y fácil

El aroma a manteca derretida y chocolate que se escapa del horno tiene algo de magia propia, sin necesidad de disfraces. Cuando los chicos vuelven de pedir dulces, no hay golosina comprada que compita con una cookie recién horneada, tibia y con los bordes crocantes.
Octubre trae con él la fiebre de Halloween, y las cocinas argentinas se llenan de calabazas, murciélagos de cartón y mesas dulces para compartir. Estas cookies con chips de chocolate se volvieron un clásico de esas tardes, porque se preparan rápido y permiten sumar algo de “terror” visual sin complicarse.
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Receta de cookies de chips de chocolate para Halloween
Se trata de una masa base de manteca, azúcar y harina que se arma en un solo bol, sin batidora ni técnicas complejas. Se le suman chips de chocolate y, para la ocasión, confites naranjas y negros o chips extra que recuerden a la temática. El resultado son galletitas de bordes dorados y centro tierno, listas en menos de media hora.
Tiempo de preparación
El tiempo total es de 25 minutos: 10 minutos de preparación de la masa y 8 a 10 minutos de cocción por tanda.
Ingredientes
- 250 gr de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- ½ cucharadita de sal
- 225 gr de manteca, a temperatura ambiente
- 200 gr de azúcar
- 220 gr de azúcar negra
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 170 gr de chips de chocolate
- 100 gr de confites de colores naranja y negro (opcional, para decorar)
Cómo hacer cookies de chips de chocolate para Halloween, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ℃ (moderado) y enmantecar 2 bandejas para hornear.
- En un bol, tamizar juntos la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Reservar.
- En otro bol grande, batir la manteca con el azúcar y el azúcar negra hasta lograr una crema suave y pálida.
- Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición, y sumar la esencia de vainilla.
- Incorporar de a poco los ingredientes secos a la mezcla húmeda, sin batir de más para que la masa no quede dura.
- Agregar los chips de chocolate y los confites de colores, integrando con movimientos envolventes.
- Formar bolitas de masa del tamaño de una nuez y colocarlas sobre las bandejas, separadas por 5 cm entre sí.
- Llevar al horno entre 8 y 10 minutos, hasta que los bordes estén dorados, pero el centro siga tierno. No pasarse de cocción: la cookie sigue firmando afuera del horno.
- Dejar enfriar sobre la bandeja 5 minutos antes de pasarlas a una rejilla.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta rinde aproximadamente 24 cookies medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 145 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 19 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las cookies se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 5 días. También se pueden congelar crudas, en bolitas, por hasta 2 meses, y hornear directo desde el freezer sumando 2 minutos extra de cocción.
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