Receta de helado de melón, rápida y fácil

El helado casero de melón combina pulpa de fruta madura con yogur y jugo de limón sin necesidad de utilizar una máquina especializada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Poco a poco se acercan los días de temperaturas altas, y las frutas se convierten en una alternativa para preparar postres o colaciones cotidianas. Servidas solas o combinadas con otros ingredientes, permiten resolver opciones frescas para distintos momentos del día.

Entre esas frutas, el melón puede utilizarse como base de recetas simples por su pulpa jugosa y su sabor dulce. Cuando está maduro, resulta adecuado para preparaciones de textura suave y puede combinarse con yogur y un toque de limón. De esa manera, se aprovecha la fruta en un postre casero con pocos ingredientes.

PUBLICIDAD

El helado de melón puede servirse después de un asado, una comida familiar o como parte de una merienda. Su preparación no requiere una máquina de helado y permite obtener una alternativa fría para los días calurosos. También puede presentarse en vasos, copas o recipientes individuales, según la ocasión y la cantidad de comensales.

La fruta debe congelarse antes de procesarla para conseguir una consistencia más firme y cremosa. El postre puede consumirse apenas termina de prepararse o después de pasar un tiempo adicional en el congelador.

Receta de helado de melón

Se trata de un postre helado de textura cremosa, preparado con melón, yogur y un toque de limón. La fruta congelada se procesa hasta lograr una mezcla suave, fresca y fácil de servir.

PUBLICIDAD

La receta demanda diez minutos de trabajo activo y acumula un total de cuatro horas y diez minutos con los períodos de freezer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

Congelado: 4 horas.

Tiempo total: 4 horas y 10 minutos.

Ingredientes

500 gr de pulpa de melón maduro, sin semillas ni cáscara.

150 gr de yogur natural o yogur griego.

60 gr de azúcar o 3 cucharadas de miel.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional.

Hojas de menta para decorar, opcional.

Cómo hacer helado de melón, paso a paso

Cortar el melón en cubos pequeños y colocarlos en una fuente o bolsa apta para freezer. Congelar durante 3 horas como mínimo. Retirar el melón del freezer y dejarlo reposar durante 5 minutos para que pierda un poco de dureza. Colocar el melón congelado en una licuadora o procesadora. Agregar el yogur, el azúcar o la miel, el jugo de limón y la esencia de vainilla. Procesar hasta obtener una crema pareja. Si la mezcla queda demasiado firme, sumar 1 o 2 cucharadas de agua fría. Procesar en intervalos cortos para evitar que la preparación se caliente. Probar y ajustar el dulzor. El frío reduce la percepción del azúcar, por eso puede necesitar un pequeño ajuste. Colocar la preparación en un recipiente con tapa y llevar al freezer durante 1 hora más. Retirar el helado 5 minutos antes de servir para que recupere una textura cremosa. Servir en bochas y decorar con hojas de menta o pequeños cubos de melón fresco.

Esta preparación rinde cuatro porciones individuales y admite una presentación con hojas de menta o trozos de melón fresco (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120 kcal.

Grasas: 1,5 gr.

Carbohidratos: 25 gr.

Proteínas: 3,5 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El helado de melón se puede conservar en un recipiente hermético dentro del freezer durante 7 días.

Para mantener una mejor textura, colocar un film en contacto directo con la superficie antes de tapar el recipiente. No se recomienda volver a congelar el helado una vez que se haya derretido por completo.