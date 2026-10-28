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Receta de helado de melón, rápida y fácil

Una opción dulce y fresca para los días de calor, ideal como postre o colación

Cuchara metálica con helado verde en primer plano frente a un cuenco de vidrio con helado, dados de fruta y hojas de menta.
El helado casero de melón combina pulpa de fruta madura con yogur y jugo de limón sin necesidad de utilizar una máquina especializada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Poco a poco se acercan los días de temperaturas altas, y las frutas se convierten en una alternativa para preparar postres o colaciones cotidianas. Servidas solas o combinadas con otros ingredientes, permiten resolver opciones frescas para distintos momentos del día.

Entre esas frutas, el melón puede utilizarse como base de recetas simples por su pulpa jugosa y su sabor dulce. Cuando está maduro, resulta adecuado para preparaciones de textura suave y puede combinarse con yogur y un toque de limón. De esa manera, se aprovecha la fruta en un postre casero con pocos ingredientes.

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El helado de melón puede servirse después de un asado, una comida familiar o como parte de una merienda. Su preparación no requiere una máquina de helado y permite obtener una alternativa fría para los días calurosos. También puede presentarse en vasos, copas o recipientes individuales, según la ocasión y la cantidad de comensales.

La fruta debe congelarse antes de procesarla para conseguir una consistencia más firme y cremosa. El postre puede consumirse apenas termina de prepararse o después de pasar un tiempo adicional en el congelador.

Receta de helado de melón

Se trata de un postre helado de textura cremosa, preparado con melón, yogur y un toque de limón. La fruta congelada se procesa hasta lograr una mezcla suave, fresca y fácil de servir.

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Cuenco de vidrio estriado con dos porciones de helado verde claro, hojas de menta y una cuchara metálica sobre una mesa de mármol
La receta demanda diez minutos de trabajo activo y acumula un total de cuatro horas y diez minutos con los períodos de freezer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

  • Congelado: 4 horas.
  • Tiempo total: 4 horas y 10 minutos.

Ingredientes

  • 500 gr de pulpa de melón maduro, sin semillas ni cáscara.
  • 150 gr de yogur natural o yogur griego.
  • 60 gr de azúcar o 3 cucharadas de miel.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional.
  • Hojas de menta para decorar, opcional.

Cómo hacer helado de melón, paso a paso

  1. Cortar el melón en cubos pequeños y colocarlos en una fuente o bolsa apta para freezer. Congelar durante 3 horas como mínimo.
  2. Retirar el melón del freezer y dejarlo reposar durante 5 minutos para que pierda un poco de dureza.
  3. Colocar el melón congelado en una licuadora o procesadora.
  4. Agregar el yogur, el azúcar o la miel, el jugo de limón y la esencia de vainilla.
  5. Procesar hasta obtener una crema pareja. Si la mezcla queda demasiado firme, sumar 1 o 2 cucharadas de agua fría.
  6. Procesar en intervalos cortos para evitar que la preparación se caliente.
  7. Probar y ajustar el dulzor. El frío reduce la percepción del azúcar, por eso puede necesitar un pequeño ajuste.
  8. Colocar la preparación en un recipiente con tapa y llevar al freezer durante 1 hora más.
  9. Retirar el helado 5 minutos antes de servir para que recupere una textura cremosa.
  10. Servir en bochas y decorar con hojas de menta o pequeños cubos de melón fresco.
Copa de vidrio con helado verde claro, esferas de melón y menta, ubicada junto a una rodaja de melón y una cuchara sobre una tabla de madera.
Esta preparación rinde cuatro porciones individuales y admite una presentación con hojas de menta o trozos de melón fresco (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120 kcal.
  • Grasas: 1,5 gr.
  • Carbohidratos: 25 gr.
  • Proteínas: 3,5 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El helado de melón se puede conservar en un recipiente hermético dentro del freezer durante 7 días.

Para mantener una mejor textura, colocar un film en contacto directo con la superficie antes de tapar el recipiente. No se recomienda volver a congelar el helado una vez que se haya derretido por completo.

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