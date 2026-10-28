Premios Ídolo 2026: los looks de las celebridades en la gala

Flor Vigna, Juli Poggio y Sofía Gonnet lucieron sus vestidos en la alfombra rosa

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La alfombra rosa de los Premios Ídolo 2026 volvió a convertir a la Usina del Arte en una pasarela.

Los diseñadores Patricia Profumo, Verónica de la Canal, Benito Fernández y Roberto Piazza analizaron para Infobae los looks de creadores, streamers y figuras del universo digital que pasaron por la Romantic Carpet.

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Los looks de las celebridades en los Premios Ídolo 2026

Sofía Gonet, “La Reini”

Las perlas tuvieron presencia en las elecciones de la alfombra rosa de los Premios Ídolo 2026. Sofía Gonet las incorporó en un collar junto a un vestido color champagne

Verónica de la Canal destacó el look de Sofía Gonet, una de las conductoras de los premios: “Me gusta mucho la elección del color y las texturas. También es una muy buena decisión usar perlas, que combinan muy bien con la temática de la alfombra roja de este año”. La Reini lució un vestido drapeado color champagne y un collar de perlas.

Grego Rossello

Grego Rossello y un atuendo clásico

Grego Rossello, conductor de la gala junto a La Reini, vistió un traje negro con una camisa blanca de volados en el cuello y los puños. Benito Fernández elogió el conjunto: “Me gusta Grego, me gusta que se juegue”. Sin embargo, consideró: “Las mangas me parecen demasiado para él”. El diseñador agregó: “Con la camisa y el traje estaba divino. Se lo ve lindo”.

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Mili Hadad

Mili Hadad lució un vestido bordado a mano

Nominada en la categoría Ídolo Podcast por La Fórmula Podcast, Mili Hadad lució un vestido bordado a mano de Joti Harriague.

Julieta Poggio

El encaje blanco fue uno de los recursos presentes en la Romantic Carpet de los Premios Ídolo 2026. Julieta Poggio lo llevó en un traje completamente velado de estilo lingerie

Sobre la elección de Juli Poggio, Patricia Profumo destacó: “Súper sexy. Lució un traje completamente velado en encaje blanco, de estilo lingerie, vanguardista y fashionista. Supo llevarlo con elegantes mangas ajustadas y un amplio escote”.

Juli Puente

Juli Puente fue una de las nominadas

Juli Puente, nominada en la categoría Deporte, seleccionó un look blanco para la alfombra rosa. “Lindo traje austero para Julieta Puente, da una impronta algo nupcial y despojada, ya que la falda es muy amplia, velada y con arrastre. Bien con el makeup”, dijo Profumo.

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Flor Vigna

El vestido blanco de Flor Vigna reunió encaje, transparencias, plumas y collares de perlas

Flor Vigna lució una creación de Verónica de la Canal: un vestido blanco con encaje, transparencias, plumas y collares de perlas. La diseñadora destacó: “Divina, vestida por mí, cumple perfectamente con la consigna del dress code de este año. Me gusta mucho su pelo y su makeup: acompañan muy bien el look. Está moderna y elegante a la vez”.

Lauta

Lauta optó por un saco blanco y un pantalón negro de cintura alta

Con un saco blanco de detalles drapeados, una camisa a juego y un pantalón negro de cintura alta, Lauta asistió a los premios, nominado en la categoría Canción más viral. Verónica de la Canal comentó: “Me gusta su look. El corte del pantalón de cintura alta, combinado con la camisa, le queda muy bien. Está acorde con el dress code”.

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Paulina Cocina

El look total black de Paulina Cocina

Nominada a la categoría Gastronomía, Paulina Cocina posó en la alfombra rosa con un look total black. “Me gusta la propuesta total black que acompaña bien con peinado y make up”, indicó Profumo. Sin embargo, aclaró: “Deslucido el outfit de Paulina, sería aconsejable una falda más lánguida y larga para afinar o espigar la figura, los volúmenes en la cadera o cola como los fruncidos (suelen denotar todo lo contrario)”.

Jero Freixas

Profumo destacó el look de Jero Freixas para la gala

Profumo analizó también el paso de Jero Freixas, nominado en la categoría Futbolero: “Me gusta la propuesta de Jero en azul: es elegante. La corbata, en un dorado fuerte y con detalles en rojo, es arriesgada y muy llamativa, pero logra darle un toque único. En esta ocasión, la propuesta masculina es muy divertida”.

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Marta Fort

Marta Fort deslumbró con un look de transparencias y brillos

Marta Fort lució un vestido largo de línea clásica, con transparencias, bordados plateados y mangas largas, que combinó con zapatos blancos y el pelo recogido. “Le queda muy bien. El pelo y la elección de makeup están muy bien; los zapatos también”, señaló Verónica de la Canal.

Belu Lucius y Javier Ortega Desio

Javier Ortega Desio y Belu Lucius en su llegada a los premios

Belu Lucius posó junto a Javier Ortega Desio con un vestido de lentejuelas blanco y plateado, mientras él lució un traje negro. Roberto Piazza opinó: “Ella está muy sexy, muy Hollywood, con un pelo muy hermoso. El vestido de lentejuelas en dos tonos le sienta bien”.

Diego Poggi

Diego Poggi y un look en el que predominó el blanco

Diego Poggi, nominado en la categoría Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes, pasó por la alfombra rosa. Profumo opinó: “Me gusta la propuesta de Diego: una linda combinación de traje blanco y camisa color tabaco. También me gustó la elección de un saco cruzado y sin solapa. Es un look muy fresco, primaveral, sexy y vanguardista”.

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Dani Troncoso

Dani Troncoso y un look a tono con la alfombra

“¡Me encantó su look! Súper fashionista, con una blusa excéntrica de satén rosado, corselete negro y pantalón recto al tono del corset. Me gustó mucho la propuesta para estos premios y esta alfombra roja”, afirmó Profumo sobre la elección de Dani Troncoso, nominado en la categoría Health.

Milagros Ad

El paso de Milagros Ad por la alfombra de los premios

Nominada en la categoría Moda, Milagros Ad deslumbró en la alfombra roja. Al observarla, Profumo afirmó: “Me gustó mucho la propuesta de Milagros: barroca, divertida, fresca e innovadora. Apostó por un corset completamente bordado y una falda lánguida, con mucho vuelo y en colores pastel. El peinado, el makeup y los accesorios acompañaron muy bien el conjunto”.

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Lizard

El influencer Lizard con un traje distintivo para los premios

El celeste fue protagonista en el look de Lizard, nominado en la categoría Ídolo Notero. El influencer lució un traje de saco corto y pantalón, combinado con una camisa negra estampada y anteojos oscuros. Benito Fernández comentó sobre su elección: “Me encanta el color; me parece genial la combinación de tonos. El saco corto es tendencia y ya no es tan oversize. Con los anteojos, el total look está genial”.

Martina “Tupi” Saravia

El vestido blanco de encaje con la espalda descubierta de "Tupi" Saravia

Martina “Tupi” Saravia, nominada en la categoría Viajes, posó con un vestido blanco de encaje con la espalda descubierta y una vincha de tela. Piazza destacó la espalda, aunque cuestionó el resto del conjunto: “Lo único lindo es la espalda; todo lo demás parece de los 70, con un look hippie”.

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Nicolás Barral

El detalle de la flor fue uno de los puntos destacados por Patricia Profumo en la elección de Nicolás Barral

Sobre la elección de Nicolás Barral, Profumo sentenció: “Elegante y básico. También me hubiera gustado que el primer botón de la camisa estuviera abrochado, para darle más presencia al outfit y evitar que se vea desalineado. Para posar en fotos, se aconseja abrochar un botón del saco: ayuda a lograr una imagen más elegante. Me encantó el detalle de la flor”.

Daniela López

Soy Dadatina está nominada en la categoría Beauty

Daniela López, conocida como Soy Dadatina, posó en la alfombra rosa con un look etereo. Al respecto, Profumo remarcó: “Lindo traje, lánguido y velado. Una propuesta distinta, cómoda, juvenil y fresca. Con escote profundo, amplias mangas y grandes puños consagran un traje simple e innovador. Make up normal y pelo falto protagonismo”.

Pato Jebsen

Pato Jebsen presidió el jurado de esta edición

Pato Jebsen, presidenta del jurado de los premios, lució un vestido largo negro con saco a juego, un cinturón plateado y joyas.

*Fotos: RS Fotos, Ramiro Ian y Prensa Telefé