México

Receta de bebida para bolsitas de sangre falsa, el cóctel ideal para tu fiesta de Halloween

Servido en bolsitas aptas para alimentos, se convierte en el atrezo comestible perfecto para una fiesta de Halloween

Bolsas de plástico con líquido rojo y etiquetas de transfusión médica sobre hielo en una bandeja de metal, rodeadas por calabazas y calaveras.
Varias bolsas con líquido rojo que simula sangre reposan sobre cubos de hielo en una mesa decorada con calabazas y calaveras para una celebración de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un cóctel rojo intenso, ácido y refrescante que parece salido de una escena de terror, pero está hecho con zumo de frutas y burbujas.

Servido en bolsitas aptas para alimentos, se convierte en el atrezo comestible perfecto para una fiesta de Halloween.

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La combinación de frutos rojos, granada, lima y bebida de jengibre aporta un color parecido a la sangre y un sabor equilibrado.

Puedes prepararlo sin alcohol para que lo disfruten niños y adultos, o añadir el alcohol de tu preferencia en en las raciones para mayores de edad.

Bolsas de plástico con líquido rojo sobre hielo picado en una bandeja metálica, rodeada de calaveras, velas y calabazas decorativas.
Varias bolsas para bebidas con líquido rojo descansan sobre una bandeja con hielo en una mesa con adornos alusivos a Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de bebida para bolsitas de sangre falsa

Esta bebida es un cóctel frío sin alcohol elaborado con zumos de frutas rojas, coulis de frambuesa (jugo concentrado) y una bebida gaseosa. La técnica consiste en mezclar la base, enfriarla y rellenar pequeñas bolsitas alimentarias antes de servir.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 15 minutos.
  • Enfriado: 30 minutos.
  • Cocción: 0 minutos.
  • Tiempo total: 45 minutos.

Ingredientes

  1. 600 ml de zumo de cereza sin azúcar añadido.
  2. 200 ml de zumo de granada.
  3. 150 ml de coulis de frambuesa.
  4. 200 ml de ginger ale o gaseosa de limón.
  5. El zumo de 2 limas.
  6. 2 cucharadas de granadina.
  7. 8 bolsitas aptas para alimentos, con cierre hermético.
  8. Hielo, para servir.
  9. 8 frambuesas, para decorar.
  10. 8 pajitas negras o rojas, opcionales.

Cómo hacer bebida para bolsitas de sangre falsa, paso a paso

  1. Vierte el zumo de cereza, el zumo de granada y el coulis de frambuesa en una jarra grande.
  2. Añade el zumo de las limas y la granadina.
  3. Prueba la mezcla antes de añadir más granadina. El zumo de cereza y el coulis pueden aportar bastante dulzor.
  4. Remueve hasta obtener un líquido uniforme de color rojo oscuro.
  5. Tapa la jarra y déjala en la nevera durante 30 minutos.
  6. Coloca las bolsitas alimentarias dentro de vasos altos para que se mantengan abiertas mientras las rellenas.
  7. Reparte la mezcla entre las bolsitas. Llénalas hasta dejar unos 3 centímetros libres en la parte superior.
  8. Añade el ginger ale justo antes de cerrar las bolsitas para conservar mejor las burbujas.
  9. No llenes demasiado las bolsitas. El espacio libre facilita el cierre y evita que se derrame la bebida.
  10. Ciérralas con firmeza y colócalas sobre una bandeja con hielo.
  11. Decora cada bolsita con una frambuesa y una pajita.
  12. Sirve inmediatamente y conserva las bolsitas siempre refrigeradas.

Utiliza solo envases fabricados para contener alimentos. No emplees bolsas médicas, recipientes de laboratorio ni materiales que no indiquen claramente que son aptos para uso alimentario.

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Infografía con ilustraciones de una bolsa de líquido rojo, frutas, jarras, una cuchara dosificadora y una botella de refresco con texto explicativo.
Una infografía de Infobae detalla las instrucciones paso a paso para elaborar y servir una bebida de frutas rojas en recipientes plásticos sellables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes seguir la siguiente receta que circula en internet y que ocupa menos ingredientes.

Un individuo con máscara de Ghostface muestra la preparación de una bebida de color rojo. En un recipiente de vidrio se mezclan diferentes líquidos antes de ser transferidos a bolsas plásticas con diseño de suero sanguíneo mediante tubos. El video presenta la elaboración y envasado del cóctel con temática de Halloween. (@hijosdesuhambre)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 bolsitas individuales de aproximadamente 140 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 85 kcal.
  • Hidratos de carbono: 20 g.
  • Azúcares: 17 g.
  • Proteínas: 0,5 g.
  • Grasas: 0 g.
  • Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La mezcla sin gas puede conservarse en la nevera durante 24 horas, dentro de una jarra tapada.

Una vez añadida la bebida gaseosa, lo ideal es consumirla en un plazo máximo de 4 horas para mantener el frescor y las burbujas.

Las bolsitas cerradas deben permanecer refrigeradas y no deben quedarse a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

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