Receta de milanesa de berejena a la napolitana, rápida y fácil

La combinación de berenjena crocante, salsa de tomate y mozzarella fundida convierte esta receta en una alternativa sabrosa para quienes buscan incorporar más verduras a su alimentación. Con ingredientes sencillos y una preparación casera, es ideal para disfrutar en cualquier momento de la semana o compartir en la mesa familiar.
La milanesa de berenjena a la napolitana es una opción vegetariana ideal para resolver un almuerzo o una cena sin complicaciones. Se puede servir con ensalada, puré de papas o papas al horno.
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Receta de milanesa de berenjena a la napolitana
Se trata de rodajas de berenjena rebozadas, cocidas al horno y cubiertas con salsa de tomate y mozzarella. Para hacerlas más rápidas y livianas, esta versión evita la fritura y concentra toda la cocción en el horno.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos.
- Preparación: 30 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de berenjenas firmes.
- 5 cucharadas de sal gruesa.
- 3 huevos.
- 150 g de harina.
- 250 g de pan rallado.
- 250 g de salsa de tomate espesa.
- 300 g de mozzarella.
- 1 morrón rojo, cortado en tiras finas.
- 2 cebollas medianas, cortadas en láminas.
- 1 cucharada de perejil picado.
- 2 cucharadas de aceite de girasol u oliva.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Orégano, a gusto.
Cómo hacer milanesa de berenjena a la napolitana, paso a paso
- Lavar las berenjenas y cortarlas a lo largo, en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor.
- Acomodar las rodajas en un colador, intercalarlas con la sal gruesa y dejarlas reposar durante 30 minutos. Este paso ayuda a retirar parte del líquido y del sabor amargo.
- Enjuagar las berenjenas con agua fría y secarlas muy bien con papel de cocina.
- Pasar cada rodaja por harina, luego por los huevos batidos con sal y pimienta, y finalmente por el pan rallado. Presionar suavemente para que el rebozado quede bien adherido.
- Precalentar el horno a 200 ℃. Colocar las milanesas en una placa apenas aceitada, sin encimarlas.
- Cocinar durante 10 minutos, hasta que la base esté dorada. Darlas vuelta y continuar la cocción durante 5 minutos más.
- Mientras tanto, saltear la cebolla y el morrón con el aceite durante 5 minutos, hasta que estén tiernos. Agregar el perejil, sal y pimienta.
- Cubrir cada milanesa con una cucharada de salsa de tomate, parte de la cebolla y el morrón salteados, y un trozo de mozzarella.
- Espolvorear con orégano y volver a llevar la placa al horno durante 5 minutos, hasta que el queso se funda.
- No sobrecargar la placa: si las milanesas quedan encimadas, el rebozado pierde crocancia.
- Secar bien la berenjena antes de rebozarla: así la cobertura se adhiere mejor y queda más firme.
- Retirar las milanesas cuando la mozzarella esté apenas fundida: un exceso de horno puede secar la berenjena.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 440 kcal.
- Grasas: 21 g.
- Carbohidratos: 49 g.
- Proteínas: 19 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las milanesas cocidas se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.
También se pueden freezar, preferentemente sin la salsa ni la mozzarella, durante un máximo de 2 meses. Para recalentarlas, colocarlas directamente en horno fuerte hasta que recuperen la crocancia y luego agregar la cubierta.
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