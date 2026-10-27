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Receta de milanesa de berejena a la napolitana, rápida y fácil

Una preparación fácil de incorporar al menú semanal, con pasos sencillos y consejos para lograr un rebozado dorado y una textura perfecta

Plato con milanesa de berenjena cubierta de salsa, queso y pimientos, acompañado de ensalada, cubiertos y una aceitera sobre madera.
La preparación total requiere 50 minutos divididos entre la elaboración previa y la cocción de las verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La combinación de berenjena crocante, salsa de tomate y mozzarella fundida convierte esta receta en una alternativa sabrosa para quienes buscan incorporar más verduras a su alimentación. Con ingredientes sencillos y una preparación casera, es ideal para disfrutar en cualquier momento de la semana o compartir en la mesa familiar.

La milanesa de berenjena a la napolitana es una opción vegetariana ideal para resolver un almuerzo o una cena sin complicaciones. Se puede servir con ensalada, puré de papas o papas al horno.

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Receta de milanesa de berenjena a la napolitana

Se trata de rodajas de berenjena rebozadas, cocidas al horno y cubiertas con salsa de tomate y mozzarella. Para hacerlas más rápidas y livianas, esta versión evita la fritura y concentra toda la cocción en el horno.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos.
  • Preparación: 30 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  • 1 kg de berenjenas firmes.
  • 5 cucharadas de sal gruesa.
  • 3 huevos.
  • 150 g de harina.
  • 250 g de pan rallado.
  • 250 g de salsa de tomate espesa.
  • 300 g de mozzarella.
  • 1 morrón rojo, cortado en tiras finas.
  • 2 cebollas medianas, cortadas en láminas.
  • 1 cucharada de perejil picado.
  • 2 cucharadas de aceite de girasol u oliva.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • Orégano, a gusto.

Cómo hacer milanesa de berenjena a la napolitana, paso a paso

Berenjenas, huevos, harina, salsa de tomate, queso y verduras picadas en cuencos de cerámica sobre una mesa de madera vista desde arriba.
La cubierta napolitana combina salsa de tomate espesa, mozzarella, orégano y un salteado de cebolla con morrón rojo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lavar las berenjenas y cortarlas a lo largo, en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor.
  2. Acomodar las rodajas en un colador, intercalarlas con la sal gruesa y dejarlas reposar durante 30 minutos. Este paso ayuda a retirar parte del líquido y del sabor amargo.
  3. Enjuagar las berenjenas con agua fría y secarlas muy bien con papel de cocina.
  4. Pasar cada rodaja por harina, luego por los huevos batidos con sal y pimienta, y finalmente por el pan rallado. Presionar suavemente para que el rebozado quede bien adherido.
  5. Precalentar el horno a 200 ℃. Colocar las milanesas en una placa apenas aceitada, sin encimarlas.
  6. Cocinar durante 10 minutos, hasta que la base esté dorada. Darlas vuelta y continuar la cocción durante 5 minutos más.
  7. Mientras tanto, saltear la cebolla y el morrón con el aceite durante 5 minutos, hasta que estén tiernos. Agregar el perejil, sal y pimienta.
  8. Cubrir cada milanesa con una cucharada de salsa de tomate, parte de la cebolla y el morrón salteados, y un trozo de mozzarella.
  9. Espolvorear con orégano y volver a llevar la placa al horno durante 5 minutos, hasta que el queso se funda.
  10. No sobrecargar la placa: si las milanesas quedan encimadas, el rebozado pierde crocancia.
  11. Secar bien la berenjena antes de rebozarla: así la cobertura se adhiere mejor y queda más firme.
  12. Retirar las milanesas cuando la mozzarella esté apenas fundida: un exceso de horno puede secar la berenjena.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Milanesa de berenjena rebozada y cortada sobre una tabla de madera, con salsa de tomate y queso derretido entre ambas partes.
La distribución espaciada de las rodajas sobre la placa caliente evita la pérdida de crocancia en el horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 440 kcal.
  • Grasas: 21 g.
  • Carbohidratos: 49 g.
  • Proteínas: 19 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las milanesas cocidas se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

También se pueden freezar, preferentemente sin la salsa ni la mozzarella, durante un máximo de 2 meses. Para recalentarlas, colocarlas directamente en horno fuerte hasta que recuperen la crocancia y luego agregar la cubierta.

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