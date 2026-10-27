Receta de milanesa de berejena a la napolitana, rápida y fácil

La preparación total requiere 50 minutos divididos entre la elaboración previa y la cocción de las verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La combinación de berenjena crocante, salsa de tomate y mozzarella fundida convierte esta receta en una alternativa sabrosa para quienes buscan incorporar más verduras a su alimentación. Con ingredientes sencillos y una preparación casera, es ideal para disfrutar en cualquier momento de la semana o compartir en la mesa familiar.

La milanesa de berenjena a la napolitana es una opción vegetariana ideal para resolver un almuerzo o una cena sin complicaciones. Se puede servir con ensalada, puré de papas o papas al horno.

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Receta de milanesa de berenjena a la napolitana

Se trata de rodajas de berenjena rebozadas, cocidas al horno y cubiertas con salsa de tomate y mozzarella. Para hacerlas más rápidas y livianas, esta versión evita la fritura y concentra toda la cocción en el horno.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos.

Preparación: 30 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

1 kg de berenjenas firmes.

5 cucharadas de sal gruesa.

3 huevos.

150 g de harina.

250 g de pan rallado.

250 g de salsa de tomate espesa.

300 g de mozzarella.

1 morrón rojo, cortado en tiras finas.

2 cebollas medianas, cortadas en láminas.

1 cucharada de perejil picado.

2 cucharadas de aceite de girasol u oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

Orégano, a gusto.

Cómo hacer milanesa de berenjena a la napolitana, paso a paso

La cubierta napolitana combina salsa de tomate espesa, mozzarella, orégano y un salteado de cebolla con morrón rojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar las berenjenas y cortarlas a lo largo, en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Acomodar las rodajas en un colador, intercalarlas con la sal gruesa y dejarlas reposar durante 30 minutos. Este paso ayuda a retirar parte del líquido y del sabor amargo. Enjuagar las berenjenas con agua fría y secarlas muy bien con papel de cocina. Pasar cada rodaja por harina, luego por los huevos batidos con sal y pimienta, y finalmente por el pan rallado. Presionar suavemente para que el rebozado quede bien adherido. Precalentar el horno a 200 ℃. Colocar las milanesas en una placa apenas aceitada, sin encimarlas. Cocinar durante 10 minutos, hasta que la base esté dorada. Darlas vuelta y continuar la cocción durante 5 minutos más. Mientras tanto, saltear la cebolla y el morrón con el aceite durante 5 minutos, hasta que estén tiernos. Agregar el perejil, sal y pimienta. Cubrir cada milanesa con una cucharada de salsa de tomate, parte de la cebolla y el morrón salteados, y un trozo de mozzarella. Espolvorear con orégano y volver a llevar la placa al horno durante 5 minutos, hasta que el queso se funda. No sobrecargar la placa: si las milanesas quedan encimadas, el rebozado pierde crocancia. Secar bien la berenjena antes de rebozarla: así la cobertura se adhiere mejor y queda más firme. Retirar las milanesas cuando la mozzarella esté apenas fundida: un exceso de horno puede secar la berenjena.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La distribución espaciada de las rodajas sobre la placa caliente evita la pérdida de crocancia en el horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 440 kcal.

Grasas: 21 g.

Carbohidratos: 49 g.

Proteínas: 19 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las milanesas cocidas se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

También se pueden freezar, preferentemente sin la salsa ni la mozzarella, durante un máximo de 2 meses. Para recalentarlas, colocarlas directamente en horno fuerte hasta que recuperen la crocancia y luego agregar la cubierta.

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