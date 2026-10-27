Receta de panqueques salados con relleno de caprese, rápida y fácil

La masa a base de harina, leche, manteca y huevos necesita un reposo de diez minutos antes de la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los panqueques salados con relleno de caprese son una opción rápida para resolver un almuerzo o una cena liviana, con el atractivo de una combinación fresca y con un sabroso queso derretido.

El tomate, la mozzarella y la albahaca forman una mezcla muy usada en la cocina italiana y adoptada en muchas mesas argentinas. Se pueden servir recién hechos, tibios o preparar con anticipación para tener una comida lista en pocos minutos.

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Receta de panqueques salados con relleno de caprese

Se trata de panqueques finos y tiernos, rellenos con mozzarella, tomate y albahaca fresca. La preparación se completa en sartén y no requiere horno, por lo que resulta práctica para una comida rápida.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

2 huevos.

250 g de harina común.

500 ml de leche.

1 pizca de sal.

20 g de manteca derretida.

300 g de mozzarella.

300 g de tomates cherry o tomate perita firme.

20 g de albahaca fresca.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 pizca de pimienta negra.

1 cucharadita de orégano seco, opcional.

Cómo hacer panqueques salados con relleno de caprese, paso a paso

El relleno combina mozzarella con albahaca y tomates escurridos para evitar la humedad excesiva en la masa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar los huevos, la harina, la leche, la sal y la manteca derretida en un bol. Batir hasta obtener una mezcla líquida y sin grumos. Dejar reposar la preparación durante 10 minutos. Si la mezcla queda demasiado espesa, agregar 1 o 2 cucharadas de leche. Cortar los tomates cherry al medio o cortar el tomate perita en cubos pequeños. Escurrir el exceso de líquido para evitar que el relleno humedezca demasiado los panqueques. Cortar la mozzarella en cubos o bastones. Picar la albahaca fresca y mezclarla con el tomate, la mozzarella, el aceite de oliva, la pimienta y el orégano. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. La sartén debe estar caliente, pero no humeante, para que la masa se cocine sin quemarse. Enmantecar apenas la superficie y colocar 1 cucharón pequeño de mezcla. Girar la sartén para cubrir todo el fondo con una capa fina. Cocinar durante 1 o 2 minutos, hasta que los bordes comiencen a despegarse. Dar vuelta el panqueque y cocinarlo durante 30 segundos del otro lado. Repetir el procedimiento hasta terminar la mezcla. Apilar los panqueques en un plato y cubrirlos con un repasador limpio para que no se sequen. Rellenar cada panqueque con una porción de la mezcla caprese. No colocar demasiado líquido, porque puede romper la masa al enrollarla. Doblar los laterales hacia adentro y enrollar. Volver a colocar cada panqueque en la sartén durante 1 minuto por lado, con el cierre hacia abajo, hasta que la mozzarella comience a fundirse. Servir calientes o tibios, solos o acompañados con una ensalada fresca de hojas verdes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Las unidades armadas reciben un minuto de calor adicional por lado en la sartén para fundir la mozzarella (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, con 2 panqueques por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados para 2 panqueques rellenos por porción:

Calorías: 520 kcal .

Grasas: 25 g .

Carbohidratos: 52 g .

Proteínas: 24 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los panqueques ya rellenos se pueden conservar en la heladera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlos, colocarlos en una sartén tapada a fuego bajo durante 3 a 5 minutos. También se pueden calentar en microondas durante 1 o 2 minutos, aunque la mozzarella puede perder parte de su textura.

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Se pueden freezar sin recalentar durante un máximo de 1 mes. Lo ideal es separarlos con separadores o papel manteca y descongelarlos dentro de la heladera antes de calentarlos.