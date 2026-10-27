Receta de panqueques salados con relleno de caprese, rápida y fácil

Los panqueques salados con relleno de caprese son una opción rápida para resolver un almuerzo o una cena liviana, con el atractivo de una combinación fresca y con un sabroso queso derretido.
El tomate, la mozzarella y la albahaca forman una mezcla muy usada en la cocina italiana y adoptada en muchas mesas argentinas. Se pueden servir recién hechos, tibios o preparar con anticipación para tener una comida lista en pocos minutos.
PUBLICIDAD
Receta de panqueques salados con relleno de caprese
Se trata de panqueques finos y tiernos, rellenos con mozzarella, tomate y albahaca fresca. La preparación se completa en sartén y no requiere horno, por lo que resulta práctica para una comida rápida.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 2 huevos.
- 250 g de harina común.
- 500 ml de leche.
- 1 pizca de sal.
- 20 g de manteca derretida.
- 300 g de mozzarella.
- 300 g de tomates cherry o tomate perita firme.
- 20 g de albahaca fresca.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 pizca de pimienta negra.
- 1 cucharadita de orégano seco, opcional.
Cómo hacer panqueques salados con relleno de caprese, paso a paso
- Colocar los huevos, la harina, la leche, la sal y la manteca derretida en un bol. Batir hasta obtener una mezcla líquida y sin grumos.
- Dejar reposar la preparación durante 10 minutos. Si la mezcla queda demasiado espesa, agregar 1 o 2 cucharadas de leche.
- Cortar los tomates cherry al medio o cortar el tomate perita en cubos pequeños. Escurrir el exceso de líquido para evitar que el relleno humedezca demasiado los panqueques.
- Cortar la mozzarella en cubos o bastones. Picar la albahaca fresca y mezclarla con el tomate, la mozzarella, el aceite de oliva, la pimienta y el orégano.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. La sartén debe estar caliente, pero no humeante, para que la masa se cocine sin quemarse.
- Enmantecar apenas la superficie y colocar 1 cucharón pequeño de mezcla. Girar la sartén para cubrir todo el fondo con una capa fina.
- Cocinar durante 1 o 2 minutos, hasta que los bordes comiencen a despegarse. Dar vuelta el panqueque y cocinarlo durante 30 segundos del otro lado.
- Repetir el procedimiento hasta terminar la mezcla. Apilar los panqueques en un plato y cubrirlos con un repasador limpio para que no se sequen.
- Rellenar cada panqueque con una porción de la mezcla caprese. No colocar demasiado líquido, porque puede romper la masa al enrollarla.
- Doblar los laterales hacia adentro y enrollar. Volver a colocar cada panqueque en la sartén durante 1 minuto por lado, con el cierre hacia abajo, hasta que la mozzarella comience a fundirse.
- Servir calientes o tibios, solos o acompañados con una ensalada fresca de hojas verdes.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, con 2 panqueques por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Valores estimados para 2 panqueques rellenos por porción:
- Calorías: 520 kcal.
- Grasas: 25 g.
- Carbohidratos: 52 g.
- Proteínas: 24 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los panqueques ya rellenos se pueden conservar en la heladera durante 2 días, dentro de un recipiente hermético.
Para recalentarlos, colocarlos en una sartén tapada a fuego bajo durante 3 a 5 minutos. También se pueden calentar en microondas durante 1 o 2 minutos, aunque la mozzarella puede perder parte de su textura.
PUBLICIDAD
Se pueden freezar sin recalentar durante un máximo de 1 mes. Lo ideal es separarlos con separadores o papel manteca y descongelarlos dentro de la heladera antes de calentarlos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD