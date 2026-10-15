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Por qué el bicarbonato puede ayudar a reducir la acidez de la salsa de tomate y qué precaución hay que tener al usarlo bien

El compuesto alcalino puede equilibrar el gusto de la preparación, pero no debe emplearse en conservas ni considerarse una solución médica para el ardor frecuente

Manos sujetan una cuchara medidora con polvo blanco sobre una olla con salsa roja que se cocina en una estufa.
El bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar los ácidos naturales del tomate y suaviza el sabor de la salsa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una pizca puede modificar una receta cotidiana: agregar bicarbonato de sodio a la salsa de tomate ayuda a neutralizar parte de su acidez y a suavizar el sabor. El recurso es útil en cocina, aunque conviene separar ese efecto de las afirmaciones sobre salud digestiva.

Los tomates contienen ácidos naturales, como el cítrico y el málico, que aportan el perfil característico de una salsa. Algunas personas asocian los platos con tomate con ardor, pesadez o reflujo, pero esa reacción varía según cada caso. Ajustar la acidez de una preparación puede mejorar su tolerancia para ciertos comensales, pero no sustituye una evaluación médica cuando los síntomas son frecuentes.

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Para qué sirve agregar bicarbonato de sodio a la salsa de tomate y cuánto agregar

El bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina. Cuando entra en contacto con los ácidos presentes en la salsa, se produce una reacción que libera dióxido de carbono. Por eso, al incorporarlo, aparecen burbujas o espuma durante unos segundos. El resultado es una salsa con un sabor menos ácido, sin necesidad de añadir azúcar para disimularlo.

La recomendación culinaria que difundió Real Simple es incorporarlo al final de la cocción, con la salsa caliente y a fuego bajo. La cantidad debe ser reducida: una pizca o hasta 1/4 de cucharadita por cada 500 mililitros de salsa. Lo aconsejable es empezar con menos, mezclar bien, esperar a que disminuya el burbujeo y probar antes de sumar una mínima cantidad adicional.

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Excederse puede dejar un gusto alcalino, amargo o similar al jabón. Además, el bicarbonato aporta sodio. Las advertencias de los productos antiácidos con este compuesto recomiendan consultar a un profesional antes de usarlo si se padece enfermedad renal, hipertensión, insuficiencia cardíaca o si se sigue una dieta baja en sodio. También puede interactuar con medicamentos.

Reducir la acidez de una salsa puede ser una medida culinaria razonable si el tomate parece provocar molestias. Sin embargo, no es un tratamiento para el reflujo gastroesofágico. Según Mayo Clinic, el reflujo se produce cuando el contenido del estómago asciende hacia el esófago, un mecanismo que no depende solo de la acidez de los alimentos.

Recipiente de vidrio con polvo blanco, cuchara de madera y una rama de tomates rojos sobre una superficie metálica de cocina.
La cocción lenta y la adición de verduras como la zanahoria disimulan la acidez sin modificar la química de la salsa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros consejos para evitar que la salsa de tomate quede ácida

La materia prima influye en el resultado final. Los tomates maduros suelen aportar un sabor más equilibrado que los verdes o poco desarrollados. En productos enlatados, también conviene revisar la etiqueta, ya que algunas variedades incluyen sal, azúcar o condimentos que alteran el perfil de la preparación.

La cocción lenta ayuda a integrar sabores y a concentrar la salsa al evaporar parte del agua. Sumar cebolla cocida a fuego bajo, zanahoria rallada o calabaza puede aportar dulzor natural, aunque cada ingrediente cambia el gusto y la textura. Estas alternativas no neutralizan químicamente los ácidos, pero pueden disminuir la percepción de acidez.

Para quienes sufren reflujo gastroesofágico, la clave está en reconocer los alimentos que agravan los síntomas propios. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases incluye a los tomates entre los productos que algunas personas relacionan con el reflujo, junto con el alcohol, el café, las comidas grasas, el chocolate y los platos picantes.

Ese organismo también señala que, cuando las molestias aparecen por la noche o al acostarse, dejar al menos tres horas entre la última comida y el momento de ir a la cama puede ayudar. Si el ardor, la regurgitación o el dolor al tragar son recurrentes, la recomendación es consultar a un médico en lugar de recurrir de forma sostenida a ajustes caseros.

Los usos del bicarbonato de sodio en la cocina

Además de moderar la acidez de la salsa de tomate, el bicarbonato se usa como leudante en masas que contienen ingredientes ácidos, como yogur, limón o cacao natural. La reacción libera dióxido de carbono y ayuda a que bizcochos, galletas y panes rápidos ganen volumen.

También puede utilizarse en una cantidad limitada durante el remojo o la cocción de legumbres para favorecer su ablandamiento. No obstante, añadir demasiado altera la textura y el sabor. En verduras verdes, una pequeña dosis puede conservar temporalmente el color, aunque puede volverlas demasiado blandas.

En el caso de la salsa de tomate, el bicarbonato debe reservarse para preparaciones de consumo inmediato. No debe agregarse a salsas destinadas a conserva casera, porque elevar el pH puede afectar la seguridad alimentaria. Las pautas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos establecen que los tomates para conserva deben acidificarse hasta un pH de 4,6 o menor.

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