El divorcio discreto, el proceso silencioso que puede estar ocurriendo en una pareja sin que ninguno de los dos lo note

El llamado divorcio discreto describe el distanciamiento y retiro emocional previo a una separación formal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un matrimonio de 20 años que no terminó con una pelea, sino con el silencio. Eso fue lo que describió Amanda Thomas, una mujer de Washington, en una nota de The Washington Post que puso nombre a un proceso que muchas parejas atraviesan sin identificarlo: el divorcio discreto, un alejamiento emocional sostenido que ocurre mientras la convivencia, las responsabilidades domésticas y las obligaciones familiares siguen en pie.

Thomas formalizó su divorcio en 2025, pero ubicó el final real de su relación dos años antes. Según relató al diario, durante más de una década intentó plantear sus malestares, propuso buscar consejería de pareja y señaló lo que no funcionaba. La respuesta de su entonces esposo, contó, oscilaba entre decir que la “escuchaba” y acusarla de quejarse. Nada cambió. Entonces dejó de pedir, dejó de esperar y dejó de asumir la responsabilidad de sostener la salud de la relación. El resentimiento, dijo, se fue apagando. La distancia dejó de doler. Y aunque pasaron otros dos años antes de que se fuera, en cierto sentido ya se había ido.

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Qué es el divorcio discreto y en qué se diferencia de una mala racha

El concepto no describe una categoría legal ni un diagnóstico clínico. Galena Rhoades, profesora de investigación y directora del Instituto de Ciencia de las Relaciones de la Universidad de Denver, lo definió en The Washington Post como una situación en la que una o ambas personas se retiran emocionalmente del matrimonio sin tomar todavía medidas para terminarlo. No se trata de una etapa de menor cercanía ni de un conflicto puntual: el rasgo central es la reducción persistente del esfuerzo por sostener el vínculo.

La diferencia con una mala racha, según la definición de Rhoades, está en lo que desaparece. La pareja puede seguir coordinando horarios, turnos de crianza, pagos y comidas, pero deja de interesarse por las preocupaciones, expectativas y experiencias de la otra persona. La convivencia funciona como organización práctica, no como relación afectiva.

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La convivencia y la gestión del hogar pueden mantenerse aunque disminuya el interés por la vida de la otra persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una nota de BBC Future sobre los divorcios inesperados, Rhoades amplió el contexto: muchas separaciones no son decisiones mutuamente anticipadas, aun cuando el deterioro haya sido gradual. “Es raro, lamentablemente, que el divorcio sea una decisión a la que ambos lleguen juntos”, señaló. Esa asimetría —en la que una persona ya recorrió internamente el camino de la ruptura mientras la otra cree que el matrimonio continúa— es parte de lo que hace tan difícil detectar el proceso desde adentro.

Cuáles son las señales de un divorcio discreto

Molly Burrets, psicóloga clínica y profesora adjunta de Terapia Matrimonial y Familiar en la Universidad del Sur de California, identificó en The Washington Post una secuencia que suele repetirse.

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Las discusiones desaparecen, pero no porque se hayan resuelto los problemas. Burrets explicó que cuando la decepción se transforma en resignación, la persona deja de intentar que una conversación produzca algún cambio. “Lo opuesto del amor no es el enojo. Lo opuesto del amor es la indiferencia”, afirmó. Esa indiferencia, según la especialista, suele instalarse después de años de intentos fallidos.

Los gestos cotidianos de cercanía también se reducen. Rhoades mencionó la desaparición de acciones como besarse al salir de casa, tomarse de la mano o buscar contacto físico espontáneo. La pérdida de esos hábitos no prueba por sí sola que el matrimonio vaya a terminar, pero acompaña un patrón más amplio de retiro emocional.

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Otra señal es que las redes externas empiezan a ocupar el lugar que antes tenía la pareja. Thomas relató que, con el tiempo, encontró en sus amistades el cuidado y la conexión que ya no buscaba en su matrimonio. Burrets precisó que contar con vínculos fuera de la pareja es saludable; el punto de atención aparece cuando esas redes reemplazan de manera sostenida la conversación, la compañía y el apoyo que antes se buscaban dentro de la relación, y esa distancia deja de generar inquietud.

Galena Rhoades, directora del Instituto de Ciencia de las Relaciones de la Universidad de Denver, describió un cambio temático en las conversaciones de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la investigación sobre el deterioro emocional en la pareja

Un estudio publicado en Journal of Family & Reproductive Health, firmado por Farideh Khosravi, Javad Jamali, Elaheh Didehban y Zahra Norouzi, analizó la relación entre divorcio emocional y satisfacción matrimonial en 539 mujeres de entre 18 y 65 años. Los resultados mostraron que a mayor desconexión emocional, menor satisfacción con la relación. El hallazgo corresponde a una muestra específica y a un diseño de corte transversal —es decir, una fotografía de un momento, no un seguimiento en el tiempo—, por lo que no establece causalidad ni es generalizable a todas las parejas.

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Por su parte, una investigación de John P. Caughlin publicada en Human Communication Research examinó en 46 parejas el patrón en el que una parte reclama mientras la otra evita la conversación. Sus conclusiones indicaron que la relación entre esa dinámica y la satisfacción matrimonial es más compleja de lo que se suponía. Si bien el trabajo no estudió el divorcio discreto como tal, aporta un matiz relevante: un solo patrón de comunicación no alcanza para predecir el desenlace de una pareja.

Qué hacer si estas señales aparecen en la relación

Burrets recomendó en The Washington Post que quien perciba distancia de su pareja intente abrir la conversación sin formular acusaciones. “Si alguien está abandonando discretamente el matrimonio, lo que eso significa es que probablemente intentó resolver el problema con vos una y otra y otra vez, y no obtuvo el resultado que quería”, explicó.

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Para Thomas, dos años de distancia emocional le dieron algo que más de una década de reclamos y concesiones no había logrado: claridad. “Cuando llegó la decisión de separarme, supe que venía de un lugar de sanación”, contó al diario. La recomendación de las especialistas consultadas en el artículo apunta a no esperar a que esa claridad llegue sola: buscar terapia de pareja o individual puede ayudar a identificar si el vínculo atraviesa una etapa difícil o si el retiro emocional ya se consolidó como una forma de funcionamiento.