7 ideas para reutilizar revistas viejas antes de desecharlas

Las revistas viejas encuentran nuevos usos antes de llegar al contenedor de reciclaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las revistas acumuladas pueden tener una segunda vida antes de llegar al contenedor de reciclaje. Siete usos domésticos para ejemplares viejos permiten aprovechar sus páginas, tapas y volumen sin necesidad de desarmar toda la colección.

La propuesta reúne ideas difundidas por Ella Duggan, redactora especializada en consejos para el hogar. Su guía plantea opciones que conservan intactas algunas publicaciones y otras que emplean páginas seleccionadas. El criterio central es separar previamente los ejemplares que se desean guardar de aquellos destinados a recorte.

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1. Las páginas completas pueden convertirse en papel para regalos

Las páginas completas se convierten en papel para envolver regalos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas con paisajes, ilustraciones o bloques de color sirven para envolver obsequios. Para formar una superficie más grande, se pueden unir varias páginas con cinta y luego ajustar el papel al tamaño del objeto. Esta alternativa usa las hojas sin recortarlas y permite elegir imágenes según la ocasión o la persona destinataria.

La guía de Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas, sugiere elegir páginas cuyo diseño pueda leerse como una composición continua. El resultado depende del formato y de que las uniones queden en el reverso, sin interrumpir el motivo visible.

2. Los interiores de cajones admiten revestimientos de papel satinado

El papel satinado reviste cajones, estantes y organizadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las páginas de mayor grosor pueden recortarse a la medida de cajones, estantes y organizadores. El papel satinado de muchas revistas ofrece una superficie que admite una limpieza superficial, según la guía de Duggan, y modifica el aspecto del interior sin aplicar pintura ni adhesivos permanentes.

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Para colocarlo, conviene medir el fondo antes de cortar y usar fijaciones removibles en pocos puntos. Así, el revestimiento puede retirarse cuando se desgaste o se quiera cambiar el diseño. El espesor del ejemplar es un factor relevante: las revistas más gruesas resisten mejor la manipulación.

3. Un ejemplar enrollado ayuda a conservar la forma de las botas

Una revista enrollada ayuda a conservar la forma de las botas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revista enrollada puede introducirse en la caña de una bota durante su guardado. La presión del papel ayuda a mantener erguida esa parte del calzado y evita que quede doblada por su propio peso. Es una solución que no exige cortar ni modificar el ejemplar.

Esta alternativa permite guardar números que se deseen volver a consultar, ya que basta retirar el rollo antes de abrirlos. El recurso aprovecha temporalmente el volumen del papel y no genera residuos adicionales.

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4. Una pila comprimida puede funcionar como mesa auxiliar o asiento

Una pila comprimida funciona como mesa auxiliar o asiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta más estructural consiste en reunir ejemplares de dimensiones similares, alinearlos y ubicarlos entre dos bases rígidas. Después, la pila se comprime con correas o sujeciones que rodeen el conjunto. La estabilidad requiere que las revistas queden bien niveladas y que las bases distribuyan el peso.

Duggan plantea añadir un almohadón si se usará como asiento o dejar una superficie plana si se destinará a apoyo lateral. La pieza es reversible: al quitar las sujeciones, las revistas pueden recuperarse sin haber cortado sus páginas.

5. Los recortes permiten producir confeti para celebraciones en interiores

Los recortes de colores forman confeti para celebraciones en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las páginas con colores pueden transformarse en piezas pequeñas para una fiesta. El método depende de la cantidad y forma buscada:

Recortar varias hojas superpuestas en cuadrados pequeños.

Pasar el papel por una trituradora y acortar las tiras si hace falta.

Usar una perforadora para obtener círculos uniformes.

La advertencia es clara: el confeti de revista no debe arrojarse al aire libre, ya que las publicaciones no suelen ser biodegradables y sus restos pueden permanecer en el entorno. Tras el evento, los recortes deben recogerse y gestionarse junto con el papel que corresponda reciclar.

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6. Imágenes y frases sirven para crear señaladores personalizados

Las imágenes y las frases crean señaladores personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se pueden recortar fotografías, tipografías o frases y pegarlas sobre una tira de cartón. El formato permite combinar capas y adaptarlo a quien lo recibirá. Las imágenes definidas ofrecen una base para composiciones de pequeño tamaño.

Una variante es el sujetapáginas de esquina, hecho mediante pliegues en una hoja cuadrada. Los dobleces deben formar un bolsillo triangular que abrace la esquina sin dañar la página.

7. Las tapas gruesas se pueden plegar como sobres para tarjetas

Las tapas gruesas se transforman en sobres para tarjetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tapas, por su mayor rigidez, pueden recortarse y doblarse para formar sobres. El procedimiento exige marcar dos pliegues horizontales, recortar las esquinas de la solapa superior y sellar los laterales para dejar un espacio destinado a una tarjeta o carta.

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La elección de una portada con imágenes vinculadas a la celebración o a quien recibirá el envío convierte el sobre en parte del mensaje.