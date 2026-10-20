Tendencias

Receta de rolls de berenjenas con ricota, rápida y fácil

Una receta vegetariana, práctica y rendidora que combina berenjenas grilladas, ricota cremosa y salsa de tomate gratinada

Cuatro rollos de berenjena rellenos con ricota y queso gratinado servidos en un plato blanco, junto a una espátula negra y un cuenco con queso.
Los rolls de berenjena con ricota constituyen una propuesta vegetariana para almuerzos y cenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los rolls de berenjena con ricota ofrecen una alternativa vegetariana, práctica y equilibrada para almuerzos o cenas. La receta combina berenjenas grilladas, un relleno cremoso de ricota y una cobertura de salsa de tomate, ingredientes que permiten obtener un plato liviano sin resignar sabor.

Pueden servirse calientes junto con ensaladas, arroz o pan casero. Además, admiten preparación previa y resultan útiles para aprovechar las berenjenas durante su temporada.

PUBLICIDAD

Receta de rolls de berenjenas con ricota

La elaboración consiste en cortar las berenjenas en láminas finas y grillarlas hasta que estén tiernas. Luego se rellenan con una mezcla de ricota, queso rallado y condimentos, antes de enrollarlas.

Los rolls se disponen en una fuente con salsa de tomate y se llevan al horno para gratinar. El resultado es una preparación de textura suave, con vegetales como base y un relleno de sabor cremoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes.
  • 300 g de ricota.
  • 50 g de queso rallado.
  • 1 huevo.
  • 1 diente de ajo picado.
  • 1 cucharada de perejil picado.
  • 300 g de salsa de tomate.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • Sal, cantidad necesaria.
  • Pimienta, cantidad necesaria.
  • 50 g de mozzarella o queso cremoso para gratinar.
Rollos de berenjena asada rellenos de queso ricota y atravesados por palillos de madera sobre una tabla.
El procedimiento culinario requiere cortar las berenjenas en láminas finas para su cocción previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer rolls de berenjenas con ricota, paso a paso

  1. Lavar las berenjenas y cortarlas a lo largo en láminas de aproximadamente 0,5 cm de espesor.
  2. Colocar las láminas en una fuente, espolvorearlas con sal y dejarlas reposar durante 10 minutos. Luego retirar el líquido que liberen y secarlas con papel de cocina.
  3. Calentar una plancha o sartén con 1 cucharada de aceite de oliva. Cocinar las berenjenas durante 2 minutos por lado, hasta que estén tiernas y flexibles. No deben quedar demasiado doradas, porque podrían romperse al enrollarlas.
  4. En un bol, mezclar la ricota, el queso rallado, el huevo, el ajo, el perejil, el orégano, sal y pimienta.
  5. Extender 1 cucharada del relleno sobre cada lámina de berenjena.
  6. Enrollar cada lámina desde uno de los extremos y acomodar los rolls con el cierre hacia abajo en una fuente para horno.
  7. Cubrir con la salsa de tomate y distribuir por encima la mozzarella o el queso cremoso.
  8. Llevar a horno precalentado a 200 ℃ durante 15 minutos, hasta que el queso se derrita y la preparación quede bien caliente. Para un gratinado más parejo, colocar la fuente en la parte superior del horno durante los últimos 2 minutos.
  9. Servir calientes, solos o acompañados con ensalada, arroz o papas al horno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con aproximadamente 2 rolls por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 240 kcal.
  • Grasas: 14 g.
  • Carbohidratos: 17 g.
  • Proteínas: 13 g.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los rolls se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente cerrado, durante 3 días.

También se pueden freezar una vez armados, preferentemente sin gratinar, durante un máximo de 2 meses. Para consumirlos, descongelarlos en la heladera y calentarlos en horno a 180℃ durante 15 minutos.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasUltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hacer café frío en casa: seis recetas fáciles para todos los gustos

Desde una versión con leche y hielo hasta preparaciones con cacao, especias o helado, estas opciones permiten adaptar la bebida a distintos momentos del día y a los ingredientes disponibles en la cocina

Cómo hacer café frío en casa: seis recetas fáciles para todos los gustos

Cómo saber si estás enamorado y cuál es el rol de la intensidad, según un psicólogo

Para Hal Shorey, la atracción y el entusiasmo pueden formar parte de un vínculo, pero la intimidad emocional, la confianza y la reciprocidad ofrecen otras claves para evaluar una relación

Cómo saber si estás enamorado y cuál es el rol de la intensidad, según un psicólogo

Receta de paté de morrón, rápida y fácil

Una opción cremosa a base de pimientos en conserva que transformará cualquier reunión festiva, garantizando un aperitivo rendidor ideal como acompañamiento

Receta de paté de morrón, rápida y fácil

La prevención como clave del autocuidado: los chequeos que pueden cambiar el tratamiento del cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares

La directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, advirtió sobre las demoras en las consultas médicas, mientras citó cifras que exponen una brecha en la realización regular de mamografías en su columna semanal

La prevención como clave del autocuidado: los chequeos que pueden cambiar el tratamiento del cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares

Más de 20 países prohibieron las redes sociales a menores: qué dicen los primeros datos sobre el impacto

Desde que Australia vetó estas plataformas para los jóvenes de 16 años, decenas de gobiernos replicaron la medida. Un sondeo realizado en el país oceánico mostró que la mayoría sigue utilizándolas pese a las nuevas restricciones legales

Más de 20 países prohibieron las redes sociales a menores: qué dicen los primeros datos sobre el impacto

DEPORTES

La historia detrás del retorno del Rally Dakar a África luego de 20 años: las razones y las claves de la negociación

La historia detrás del retorno del Rally Dakar a África luego de 20 años: las razones y las claves de la negociación

Derechazo al ángulo y volea de zurda: los golazos de Giovanni Simeone en el Torino con el que alcanzó una marca histórica en la Serie A

Una peleadora de MMA sufrió un percance con su ropa en plena pelea y promocionó su OnlyFans: “Salió a saludar”

Los detalles que salieron a la luz sobre la separación de la pareja más famosa del tenis: “Perdió todo el sentido”

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi lideran otra vez el ranking Forbes de los futbolistas mejor pagados del mundo: el top ten

TELESHOW

BTS llegó a la Argentina: las primeras fotos de la banda de k-pop que es furor en el mundo

BTS llegó a la Argentina: las primeras fotos de la banda de k-pop que es furor en el mundo

La reacción de Francisco, el hermano de Tini Stoessel, cuando le preguntaron sobre la polémica familiar

Luciana Salazar habló del escándalo en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Es mi familia”

Teresa Costantini asegura que su exmarido Eduardo le pidió retirar los restos de sus padres del Jardín de Paz: cuál fue su respuesta

Una serie de posteos de la madre de Tini Stoessel generó polémica en las redes

INFOBAE AMÉRICA

Congreso Nacional de Honduras advierte que podría intervenir ante conflicto médico

Congreso Nacional de Honduras advierte que podría intervenir ante conflicto médico

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo recibe reclamos de justicia durante el velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa

“Esto es justicia para el pueblo cubano”, afirmó el embajador estadounidense ante la ONU sobre orden de arresto para Castro

Un niño muere en una carpa improvisada que su madre ocupa desde el día del sismo en Panamá

Carretera Los Chorros en San Salvador tendrá una garantía de tres años tras la entrega de las obras