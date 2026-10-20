Receta de rolls de berenjenas con ricota, rápida y fácil

Los rolls de berenjena con ricota constituyen una propuesta vegetariana para almuerzos y cenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los rolls de berenjena con ricota ofrecen una alternativa vegetariana, práctica y equilibrada para almuerzos o cenas. La receta combina berenjenas grilladas, un relleno cremoso de ricota y una cobertura de salsa de tomate, ingredientes que permiten obtener un plato liviano sin resignar sabor.

Pueden servirse calientes junto con ensaladas, arroz o pan casero. Además, admiten preparación previa y resultan útiles para aprovechar las berenjenas durante su temporada.

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Receta de rolls de berenjenas con ricota

La elaboración consiste en cortar las berenjenas en láminas finas y grillarlas hasta que estén tiernas. Luego se rellenan con una mezcla de ricota, queso rallado y condimentos, antes de enrollarlas.

Los rolls se disponen en una fuente con salsa de tomate y se llevan al horno para gratinar. El resultado es una preparación de textura suave, con vegetales como base y un relleno de sabor cremoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

Preparación: 15 minutos .

Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

2 berenjenas grandes.

300 g de ricota .

50 g de queso rallado .

1 huevo .

1 diente de ajo picado.

1 cucharada de perejil picado.

300 g de salsa de tomate .

2 cucharadas de aceite de oliva .

1 cucharadita de orégano .

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

50 g de mozzarella o queso cremoso para gratinar.

El procedimiento culinario requiere cortar las berenjenas en láminas finas para su cocción previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer rolls de berenjenas con ricota, paso a paso

Lavar las berenjenas y cortarlas a lo largo en láminas de aproximadamente 0,5 cm de espesor. Colocar las láminas en una fuente, espolvorearlas con sal y dejarlas reposar durante 10 minutos. Luego retirar el líquido que liberen y secarlas con papel de cocina. Calentar una plancha o sartén con 1 cucharada de aceite de oliva. Cocinar las berenjenas durante 2 minutos por lado, hasta que estén tiernas y flexibles. No deben quedar demasiado doradas, porque podrían romperse al enrollarlas. En un bol, mezclar la ricota, el queso rallado, el huevo, el ajo, el perejil, el orégano, sal y pimienta. Extender 1 cucharada del relleno sobre cada lámina de berenjena. Enrollar cada lámina desde uno de los extremos y acomodar los rolls con el cierre hacia abajo en una fuente para horno. Cubrir con la salsa de tomate y distribuir por encima la mozzarella o el queso cremoso. Llevar a horno precalentado a 200 ℃ durante 15 minutos, hasta que el queso se derrita y la preparación quede bien caliente. Para un gratinado más parejo, colocar la fuente en la parte superior del horno durante los últimos 2 minutos. Servir calientes, solos o acompañados con ensalada, arroz o papas al horno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con aproximadamente 2 rolls por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 240 kcal .

Grasas: 14 g .

Carbohidratos: 17 g .

Proteínas: 13 g.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los rolls se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente cerrado, durante 3 días.

También se pueden freezar una vez armados, preferentemente sin gratinar, durante un máximo de 2 meses. Para consumirlos, descongelarlos en la heladera y calentarlos en horno a 180℃ durante 15 minutos.

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