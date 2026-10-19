Jugó en Racing y en Europa, se volcó a otro deporte y puso en venta las camisetas que cambió: los llamativos precios

Lucas Aveldaño pone en venta su colección de camisetas

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Lucas Aveldaño publicó a la venta varias de las camisetas que intercambió con rivales y compañeros a lo largo de su carrera en el fútbol argentino, chileno y español. El propio ex futbolista lo anunció desde su cuenta de Instagram con una historia que resumió en una sola palabra: “des-APEGO”.

En las publicaciones, se presentó sin rodeos: “Soy un ex jugador de fútbol profesional (Lucas Elio Aveldaño) y estoy vendiendo varias camisetas que intercambié a lo largo de mi carrera como futbolista”.

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Las prendas corresponden a varios de los clubes por los que pasó el Pela y a otros que enfrentó: Racing, Newell’s, Quilmes, Tigre, Banfield y más equipos del fútbol argentino. Todas fueron descritas en estado “muy bueno” o “bueno”. Los precios oscilan entre los 60 y los 115 euros, con valores finales —que incluyen los costos de envío— que van desde los 63,70 hasta los 121,45 euros.

Algunas de las prendas que puso en venta Lucas Aveldaño

Entre las piezas más caras figura una camiseta de manga larga de Independiente, publicada a 115 euros (121,45 euros con gastos incluidos o 136,18 dólares). También se destacan varias camisetas de Newell’s Old Boys, ofrecidas entre 85 y 95 euros, y remeras de Banfield, que rondan los 85 y 90 euros. Las de menor valor son camisetas de clubes del ascenso listadas a partir de 60 euros.

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La decisión de desprenderse de esa colección se enmarca en un cambio de vida que Aveldaño viene protagonizando desde que se retiró del fútbol profesional, en 2023. Después de cerrar su carrera en el Tudelano de la Tercera División de España, se radicó en Mallorca, donde es copropietario de tres restaurantes —Shaka, Maleva y Entre Pinsas— y se volcó al Hyrox, una disciplina que combina ejercicios de fuerza con carreras de resistencia. “Después del fútbol encontré este nuevo estilo de vida”, explicó en una entrevista con Infobae. “Es una nueva modalidad para mantenerme en forma y seguir entrenando, porque hay una base aeróbica y otra de fuerza básica”, agregó.

Antes de llegar a Europa, el Pela dejó su marca en el fútbol argentino. Surgido de las inferiores de Sportivo Ben Hur, dio el salto al profesionalismo en Atlético Rafaela y luego fue pieza clave en el Racing de Ricardo Caruso Lombardi, cuando la Academia peleaba por no descender. “Nadie daba dos pesos por nosotros. Teníamos que sacar como 30 puntos para mantener la categoría y sacamos 31. Fue una locura”, recordó en aquella nota. También vistió la camiseta de Belgrano de Córdoba, donde fue parte del plantel que clasificó al club por primera vez a la Copa Sudamericana. Su recorrido incluyó además pasos por Nueva Chicago, Mallorca, Tenerife, Universidad de Chile y Deportes Iquique, un itinerario que explica la variedad de camisetas que fue acumulando en intercambios con rivales a lo largo de más de una década como profesional.

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Además de su volcada al deporte y la gastronomía, Aveldaño impulsó la Athlon Hybrid Race, una competencia de entrenamiento híbrido que creó junto a la productora del Cosquín Rock y que ya tuvo su primera edición en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.