Receta de paté de morrón, rápida y fácil

La receta combina morrones rojos con queso crema, manteca, ajo y aceite de oliva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay recetas que salvan una mesa en minutos, y el paté de morrón es una de ellas. Con un puñado de ingredientes y sin necesidad de prender el horno, se convierte en el aperitivo que todos piden repetir.

Este untable aparece en muchas picadas familiares argentinas. Se lo encuentra tanto en cumpleaños como en reuniones de fin de semana, siempre acompañado de tostaditas o pan casero.

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Receta de paté de morrón

Se trata de un untable cremoso elaborado a base de morrón asado o en conserva, queso crema y manteca. Su preparación no requiere cocción prolongada: alcanza con procesar los ingredientes hasta lograr una textura suave y pareja.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 15 minutos. No lleva cocción, solo el procesado de los ingredientes y un breve paso por la heladera para que tome cuerpo.

Ingredientes

2 morrones rojos grandes, asados y pelados (o 1 frasco de morrones en conserva, escurridos)

200 gr de queso crema

100 gr de manteca, a temperatura ambiente

2 dientes de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

Sal, a gusto

Pimienta negra, a gusto

1 pizca de pimentón dulce (opcional, para decorar)

El reposo de los pimientos asados en una bolsa cerrada durante diez minutos facilita el retiro de la piel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer paté de morrón, paso a paso

Si se usan morrones frescos, se asan enteros hasta que la piel se ampolle y se oscurezca. Se colocan en una bolsa cerrada 10 minutos para que suden: así se pelan mucho más fácil. Se retira la piel, las semillas y las nervaduras de los morrones. Si se opta por la versión en conserva, se escurren bien para evitar que el paté quede aguado. Se pelan y se pican groseramente los dientes de ajo. Se colocan los morrones, el ajo, el queso crema y la manteca en una procesadora. Se suman el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Se procesa todo hasta obtener una textura lisa y homogénea. Si se prefiere un paté más rústico, se procesa por pulsos cortos sin llegar al puré total. Se prueba y se rectifica la sazón si hace falta. Se pasa la preparación a un bol o frasco con tapa. Se lleva a la heladera un mínimo de 1 hora antes de servir: así la manteca se endurece un poco y el paté toma mejor consistencia para untar. Al momento de servir, se espolvorea con pimentón dulce por encima y se acompaña con tostaditas, galletitas o pan casero.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones como aperitivo para picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 3 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El paté de morrón se conserva en la heladera, dentro de un recipiente hermético, hasta 4 días. No se recomienda freezarlo, ya que el queso crema y la manteca pueden cortarse al descongelar y perder la textura untable original.