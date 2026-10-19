Honduras

Congreso Nacional de Honduras advierte que podría intervenir ante conflicto médico

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestionó las asambleas informativas del gremio sanitario y afirmó que se han convertido en una huelga encubierta

El Poder Ejecutivo y las autoridades sanitarias carecen por ahora de un acuerdo definitivo que fije el término de las asambleas médicas. (FOTO: Hondudiario)
El Poder Ejecutivo y las autoridades sanitarias carecen por ahora de un acuerdo definitivo que fije el término de las asambleas médicas. (FOTO: Hondudiario)
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Tal parece que los 43 días de suspensión de las atenciones médicas en Honduras seguirán sumando minutos, horas e incluso días, debido a la falta de acuerdos entre el colegio médico, por esa razón, El presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano llamo a mantener las conversaciones y encontrar una salida al conflicto que afecta la prestación de servicios de salud pública.

El titular del Legislativo sostuvo que los médicos tienen la responsabilidad de atender a la población y advirtió que, si el diálogo no produce resultados el Congreso podría intervenir.

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“Si el Congreso tiene que intervenir, lo hará en su momento”, afirmó, y señaló que la prioridad debe ser garantizar que los hondureños reciban atención en los centros asistenciales públicos.

El funcionario cuestionó también que el conflicto derive en una confrontación política y sostuvo que las consecuencias de la falta de atención recaen principalmente sobre los pacientes, no sobre las instituciones gubernamentales.

A su criterio, el gremio médico y las autoridades deben mantener abiertas las vías de negociación para evitar que las diferencias laborales sigan afectando a quienes dependen de los hospitales y centros de salud estatales..

Cardenal Rodríguez cuestiona asambleas informativas

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez cuestionó la prolongación de las asambleas informativas del gremio sanitario y consideró que la suspensión de servicios no debe utilizarse como mecanismo de presión para obtener reivindicaciones salariales.

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El Congreso de Honduras advierte que podría intervenir si continúa la suspensión de servicios de salud. (FOTO: Proceso HN)
El Congreso de Honduras advierte que podría intervenir si continúa la suspensión de servicios de salud. (FOTO: Proceso HN)

El religioso sostuvo que, aunque las demandas laborales puedan ser legítimas, las acciones que limitan la atención médica ponen en riesgo a los pacientes y contradicen los principios éticos y cristianos vinculados a la protección de la vida.

Rodríguez criticó además que las actividades se extiendan durante semanas y consideró que una asamblea informativa debería limitarse al tiempo necesario para comunicar las posiciones del gremio.

“Es tiempo de dejar esa mentira llamada asambleas informativas. Es una mentira”, expresó. El cardenal agregó que una jornada de información puede realizarse en un día, pero prolongarla bajo esa denominación termina encubriendo una huelga.

“Una asamblea informativa está bien un día, ya informaron y basta. Lo demás es encubrir una huelga, es un engaño y eso no engaña a nadie”, afirmó.

Las declaraciones del presidente del Congreso y del cardenal Rodríguez coinciden en la necesidad de evitar que las diferencias entre los médicos y las autoridades afecten de manera prolongada a los usuarios del sistema público de salud, aunque parten de perspectivas distintas.

Mientras el titular del Legislativo planteó la posibilidad de adoptar medidas institucionales si no se alcanza una solución, Rodríguez centró sus críticas en la dimensión ética de suspender la atención bajo el argumento de realizar asambleas informativas.

El conflicto y su impacto sobre los pacientes

El principal punto de preocupación es la situación de los pacientes que necesitan consultas, procedimientos, tratamientos o atención especializada y no tienen capacidad económica para recurrir al sector privado. La continuidad de las medidas gremiales también plantea interrogantes sobre cómo se garantizan los servicios indispensables durante el conflicto y qué mecanismos podrían aplicarse para evitar que quienes tienen padecimientos urgentes queden desatendidos.

Los pacientes sin recursos enfrentan riesgos por la falta de atención en los centros públicos.
Los pacientes sin recursos enfrentan riesgos por la falta de atención en los centros públicos.

Por ahora, el llamado del Legislativo se concentra en que continúe el diálogo y se encuentre una salida que permita restablecer la atención sin prolongar el enfrentamiento.

Los pronunciamientos reflejan la creciente presión para que las partes alcancen acuerdos. La solución dependerá de los resultados de las conversaciones entre el Colegio Médico y el Ejecutivo, así como de las medidas que se acuerden para responder a las demandas del personal sanitario y asegurar la continuidad de los servicios.

Hasta el momento, ninguna de las declaraciones citadas establece una fecha para el fin de las asambleas ni detalla un acuerdo definitivo entre las partes.

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