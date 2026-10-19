Guatemala

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo recibe reclamos de justicia durante el velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa

El presidente Arévalo enfrentó los cuestionamientos de la ciudadanía en el velatorio del exfiscal, mientras la investigación avanza con reserva y persisten dudas sobre las fallas en el esquema de protección asignado al abogado

El presidente Bernardo Arévalo acudió al velatorio del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en medio de reclamos de justicia. (REUTERS/Cristina Chiquin)
El presidente Bernardo Arévalo acudió al velatorio del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa en medio de reclamos de justicia. (REUTERS/Cristina Chiquin)
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acudió al velatorio del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. A su llegada, algunos asistentes lo increparon con gritos de “¡Justicia para Foppa!”, en medio de reclamos por el avance de la investigación y por las detenciones que luego derivaron en la liberación de dos hermanos señalados inicialmente por el crimen.

El ataque ocurrido el sábado 17 de octubre en la Ciudad de Guatemala también causó la muerte de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 53 años e integrante de la Federación de Judo.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, fue recibido con el grito de "¡Justicia para Foppa!" cuando acudió al velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado el sábado 17 de octubre durante un partido de fútbol en la capital. (Video: Redes Sociales)

La Fiscalía mantiene el expediente bajo reserva mientras analiza los indicios para identificar a los autores materiales e intelectuales.

Al ser increpado por algunos asistentes, el mandatario aseguró: “También exigimos justicia y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que este crimen horrible se esclarezca y las personas que sean responsables tengan el castigo que les corresponde”.

El presidente Bernardo Arévalo fue increpado por asistentes al velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa, a su egreso de la funeraria. (Video: Soy502)

Según dijo, el Gobierno está colaborando con el Ministerio Público para facilitar la investigación y lograr que se esclarezcan los autores materiales e intelectuales del crimen contra el abogado.

Arévalo descartó un estado de excepción y cuestionó las fallas en la seguridad de Foppa

Consultado sobre la posibilidad de decretar un estado de excepción en el departamento de Guatemala, Arévalo afirmó que esa medida no resulta necesaria.

Argumentó que no existen protestas sociales ni un escenario de conflictividad que impida el desarrollo de las diligencias judiciales.

“El estado de excepción no es necesario en la medida de que no existen condiciones que estén obstaculizando la investigación”, declaró.

Los diputados de Raíces solicitaron al presidente Bernardo Arévalo un estado de excepción focalizado en el departamento de Guatemala.
El bloque legislativo Raíces pidió apoyo nacional e internacional especializado para identificar a los responsables del crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa. (Bancada Raíces)

Añadió que el Ejecutivo busca facilitar el trabajo de las instituciones responsables para que identifiquen “lo más rápido posible” a los responsables del doble homicidio.

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El futuro de David Custodio Boteo quedó sujeto a las investigaciones

Arévalo evitó anticipar cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), incluido su director general, David Custodio Boteo.

“De momento estamos esperando el resultado de la investigación de la Inspectoría General y del Ministerio Público y, a partir de ahí, se tomarán las decisiones correspondientes”, respondió.

El presidente indicó que pidió a la Inspectoría General de la PNC investigar la actuación de los agentes que intervinieron en la captura de los primeros sospechosos.

Aseguró que las autoridades actuarán según las conclusiones de esa pesquisa y de las diligencias del Ministerio Público (MP).

El presidente también fue interrogado por medios de comunicación por la protección asignada a Solórzano Foppa y la efectividad de ese esquema.

La continuidad de David Custodio Boteo en la dirección de la Policía Nacional Civil depende de las investigaciones sobre el arresto de los primeros sospechosos. (REUTERS/Cristina Chiquin)
La continuidad de David Custodio Boteo en la dirección de la Policía Nacional Civil depende de las investigaciones sobre el arresto de los primeros sospechosos. (REUTERS/Cristina Chiquin)

“Quien haya incumplido con su trabajo, ya sea en dar la seguridad a Solórzano Foppa o si es que hubieron irregularidades en el arresto de los hermanos Choc, sufrirán las consecuencias”, afirmó.

De acuerdo con las primeras versiones, los escoltas del exfiscal custodiaban a su hijo menor, a una distancia de entre 30 y 40 metros, por una instrucción atribuida al propio abogado. Ese aspecto forma parte de las dudas planteadas después del ataque.

Los hermanos Choc Toz podrían recibir apoyo económico y sicológico

El mandatario guatemalteco también se refirió sobre la detención de los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz señalados en un principio del ataque contra Solórzano Foppa, quienes señalaron a la Policía Nacional Civil de implantarles un arma de fuego.

Aunque estuvieron detenidos, un juzgado ordenó su liberación tras determinar que no existían elementos suficientes para mantenerlos vinculados al proceso. La decisión se produjo menos de 24 horas después de su captura.

Ante esta situación Arévalo afirmó que la liberación inmediata fue la respuesta institucional ante una detención que no se justificó ante el juez.

“Quienes estén intentando usar el sistema para criminalizar a las personas por cualquier razón, están viendo que esa posibilidad ya no existe”, dijo el presidente.

Un juzgado de Guatemala decretó la falta de mérito y ordenó la libertad inmediata de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz.
Un juzgado de Guatemala decretó la falta de mérito y ordenó la libertad inmediata de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz. (Captura de video)

También señaló que la información sobre la posible responsabilidad de los policías permanece reservada por decisión del MP, para evitar interferencias en la investigación.

El mandatario añadió que el Gobierno evaluará si existen mecanismos de apoyo psicológico o económico para los hermanos Choc Toz, según las circunstancias en las que se encuentren y el desarrollo de las investigaciones.

Arévalo señala de utilizar el crimen de Solórzano Foppa de manera política

Al finalizar su intervención, el mandatario guatemalteco pidió que el asesinato del exfiscal no sea utilizado con fines partidarios en el contexto electoral y reclamó una respuesta institucional contra el crimen y la desestabilización.

Bernardo Arévalo solicitó a los actores políticos que eviten el uso partidario del homicidio del abogado Solórzano Foppa en el contexto electoral. (REUTERS/Cristina Chiquin)
Bernardo Arévalo solicitó a los actores políticos que eviten el uso partidario del homicidio del abogado Solórzano Foppa en el contexto electoral. (REUTERS/Cristina Chiquin)

“Dejen de intentar utilizar (el homicidio de Solórzano Foppa) para beneficio de partidos políticos en el contexto electoral”, dijo.

Agregó: “Tenemos que entender que este hecho nos convoca a reunirnos para reafirmar los principios de lucha contra el crimen, por la democracia, por la libertad y en contra de todos aquellos que ahora están intentando utilizar esto para crear desestabilización y miedo. Tenemos que unificarnos para rechazarlo”.

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