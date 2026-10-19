Salud

La prevención como clave del autocuidado: los chequeos que pueden cambiar el tratamiento del cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares

La directora editorial, Daniela Blanco, advirtió sobre las demoras en las consultas médicas, mientras citó cifras que exponen una brecha en la realización regular de mamografías en su columna semanal en Infobae al Mediodía

La detección temprana fue el eje de la columna sobre salud cardiovascular y cáncer de mama, como condición para prevenir y curar enfermedades
Guardar

Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, dedicó su columna semanal en Infobae al Mediodía a repasar los dos congresos científicos sobre salud cardiovascular realizados en Buenos Aires durante octubre: el precongreso del ICBA (Instituto Cardiovascular de Buenos Aires) y el de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). Según explicó, ambos encuentros reunieron a referentes del país y del mundo para debatir los avances médicos vinculados al corazón, y aprovechó la columna para vincular esa agenda con el Día de Concientización sobre el Cáncer de Mama, bajo una misma premisa: la detección temprana como condición central para que ambas enfermedades resulten prevenibles y curables.

“Las enfermedades cardio son prevenibles”, planteó Blanco al abrir su análisis, y remarcó que la ciencia atravesó avances que permiten incluso que una persona viva con un corazón artificial. El problema, según advirtió, no pasa por la falta de herramientas médicas sino por la demora en la consulta, y remarcó que la gente no va al cardiólogo a hacerse controles y llega tarde a prevenir una enfermedad cardiovascular.

PUBLICIDAD

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, profundizó sobre el concepto de autocuidado como eje de la prevención en la vida adulta: “El adulto lo hace per se”, dijo sobre la responsabilidad de cuidar la propia salud, una práctica que, según remarcó, no se traslada con la misma fuerza al ámbito cardiovascular ni, como señaló más adelante, al control periódico de la mamografía.

El exposoma, el concepto que marcó los congresos de cardiología

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los congresos de cardiología en Buenos Aires reunieron referentes para debatir avances médicos y prevención de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blanco introdujo una idea que, según relató, surgió con fuerza en los ateneos científicos de la semana: el vínculo entre la salud cardiovascular y la contaminación ambiental. Citó al doctor Koji Antonio Ishino, de la Sociedad Argentina de Cardiología, para plantear la premisa central del debate: “El corazón no vive separado del ambiente”.

PUBLICIDAD

La periodista explicó que, debido a la crisis del cambio climático, la polución ambiental daña tanto la salud pulmonar como la cardiovascular, y que ese factor resulta mucho más difícil de prevenir que otros hábitos individuales. En ese marco, definió el concepto de exposoma: “El conjunto de todas las exposiciones ambientales y factores internos que una persona experimenta a lo largo de su vida”.

Según detalló, ese dato ya es medible en estudios científicos y se perfila como una variable más a considerar a la hora de evaluar el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. “Yo tengo un exposoma alto”, ejemplificó sobre su propia exposición al vivir en la Ciudad de Buenos Aires y ejercer una profesión con altos niveles de estrés.

El autocuidado es una responsabilidad en la vida adulta, con controles cardiológicos y mamografías como prácticas preventivas, según Daniela Blanco
El autocuidado es una responsabilidad en la vida adulta, con controles cardiológicos y mamografías como prácticas preventivas, según Daniela Blanco

La conversación derivó en un intercambio sobre la frecuencia de los controles cardiológicos. Blanco planteó que, a partir de los cuarenta años, la consulta con un cardiólogo pasa a ser “casi necesaria”, aunque aclaró que no se trata de sobreestudiar sino de incorporar el chequeo como parte de una rutina de prevención. También señaló una problemática que, según dijo, se repite en el terreno de las vacunas: la crisis de autoridad en el consultorio, donde algunos profesionales minimizan la necesidad de estudios en pacientes jóvenes o sin antecedentes.

Los datos sobre mamografías en la Argentina

La segunda parte de la columna se centró en el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Blanco citó cifras que exponen una brecha significativa en los controles: el 84% de las mujeres mayores de 40 años se hizo una mamografía alguna vez, pero el 41% no la repite con la frecuencia recomendada.

“Se detectan aproximadamente entre veinte mil y veintidós mil casos de cáncer de mama prevenibles y curables por año en el país”, indicó Blanco, y subrayó que la condición para que esa curabilidad se cumpla es la detección temprana. “Un cáncer de mama detectado tempranamente es curable sin ningún tipo de debate”, sostuvo, en contraste con los estadios avanzados, donde las dificultades para el tratamiento aumentan.

Mamografías
La falta de síntomas y la percepción de no tener la edad necesaria figuran entre los motivos para postergar la mamografía periódica (Freepik)

Explicó que las mujeres con antecedentes familiares directos, como madre o abuela con la enfermedad, deberían comenzar los controles antes de los cuarenta años, a partir de la indicación de su ginecólogo u obstetra. Sobre las razones que llevan a posponer el estudio, mencionó argumentos frecuentes entre las pacientes: la falta de síntomas o la percepción de no tener la edad necesaria para hacérselo.

La periodista apuntó además contra lo que llamó una “demonización del mamógrafo” y remarcó que la tecnología actual redujo al mínimo la exposición a radiación durante el estudio, que no supera los cinco minutos. El cierre de la columna incluyó testimonios de mujeres que atravesaron la enfermedad y que fueron difundidos durante la emisión. Sobre esos relatos, Blanco remarcó la importancia de mantener un registro del propio cuerpo como herramienta de prevención: “Estar atento, hacerse los controles, es una herramienta de prevención para no llegar tarde”.

La columna completa de Daniela Blanco

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

  • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar
  • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet
  • De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.
  • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Salud cardiovascularCáncerCáncer de mamaCorazónInfobae en VivoDaniela BlancoInfobae al MediodíaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son los mejores ejercicios para tonificar los brazos y evitar la piel caída

Cinco movimientos permiten reforzar bíceps, tríceps y hombros desde casa, mediante cargas accesibles, bandas elásticas o trabajo con el propio peso corporal

Cuáles son los mejores ejercicios para tonificar los brazos y evitar la piel caída

Investigadores de Harvard identificaron una proteína que protege la memoria y podría retrasar el deterioro cognitivo

La molécula, hallada en el hipocampo, redujo la inflamación y alteraciones metabólicas en modelos animales. El estudio analiza su posible vínculo con la resiliencia cognitiva en humanos

Investigadores de Harvard identificaron una proteína que protege la memoria y podría retrasar el deterioro cognitivo

Ansiedad nocturna: por qué las preocupaciones y los pensamientos acelerados aumentan cuando llega el momento de dormir

Especialistas consultados por The Washington Post explicaron cómo la falta de descanso intensifica la vulnerabilidad emocional y describieron estrategias para reducir la activación mental y regular los horarios de sueño

Ansiedad nocturna: por qué las preocupaciones y los pensamientos acelerados aumentan cuando llega el momento de dormir

Un estudio detectó señales inmunitarias que podrían anticipar la enfermedad inflamatoria intestinal diez años antes

Un trabajo publicado en Gut y presentado en la reunión de la Sociedad Europea Unida de Gastroenterología, describió cambios previos a los síntomas en personas que luego fueron diagnosticadas con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa

Un estudio detectó señales inmunitarias que podrían anticipar la enfermedad inflamatoria intestinal diez años antes

Un estudio asocia los alimentos más populares de la dieta estadounidense con daño cerebral silencioso

El hallazgo fue más pronunciado en mujeres, que mostraron casi el doble de probabilidades de presentar señales de deterioro neurológico oculto

Un estudio asocia los alimentos más populares de la dieta estadounidense con daño cerebral silencioso

DEPORTES

Una figura del fútbol y la hija de una leyenda de la NBA participaron del desfile de una reconocida marca de lencería

Una figura del fútbol y la hija de una leyenda de la NBA participaron del desfile de una reconocida marca de lencería

Se conoció la sanción a Cristiano Ronaldo tras el escándalo en la selección de Portugal: el detalle que causó furor

Kevin y Luciano Benavides, los únicos hermanos en ganar el rally Dakar: su amor por el deporte y el grave accidente que los marcó

Wyatt Trujillo: el boxeador guatemalteco invicto que construye su camino al título mundial desde un garaje en Mixco

Se cerrará la fecha 13 del Torneo Clausura con tres partidos: todo lo que hay que saber

TELESHOW

Diego Torres recordó a su madre Lolita y recibió una emotiva respuesta de Ángela: “Las canciones son un puente”

Diego Torres recordó a su madre Lolita y recibió una emotiva respuesta de Ángela: “Las canciones son un puente”

Uno de los denunciantes de Hernán Casciari relató su experiencia como socio productor: “Pedimos los papeles y los rendimientos y nos mandaron un Excel”

Vicentico frenó su show en Bogotá por una bengala entre el público: “¿Sabés lo que significa eso para un argentino?"

La increíble imitación de Damián Betular con la que se lució Campi en MasterChef: “Soy el Betu corto”

Las frases de Wanda Nara en MasterChef Celebrity que reviven el Wandagate: de “zorra” a los consejos prenupciales

INFOBAE AMÉRICA

Identifican por primera vez una “estrella verde” en la Vía Láctea y sorprende a los expertos

Identifican por primera vez una “estrella verde” en la Vía Láctea y sorprende a los expertos

Robaron la moto del actor cubano Néstor Jiménez durante el estreno de “Neurótica anónima” en La Habana

Quién es Nilton Condori, el polémico senador que fue detenido en Bolivia acusado de terrorismo

Qué impulsó a Marcella Carrillo a crear la Fundación Edificando Vidas tras recibir un diagnóstico terminal de cáncer en El Salvador

“Creí que la violencia política había terminado”: familia de Solórzano Foppa exige en Guatemala una investigación exhaustiva, objetiva y transparente