La prevención como clave del autocuidado: los chequeos que pueden cambiar el tratamiento del cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares

La detección temprana fue el eje de la columna sobre salud cardiovascular y cáncer de mama, como condición para prevenir y curar enfermedades

Guardar

Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, dedicó su columna semanal en Infobae al Mediodía a repasar los dos congresos científicos sobre salud cardiovascular realizados en Buenos Aires durante octubre: el precongreso del ICBA (Instituto Cardiovascular de Buenos Aires) y el de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). Según explicó, ambos encuentros reunieron a referentes del país y del mundo para debatir los avances médicos vinculados al corazón, y aprovechó la columna para vincular esa agenda con el Día de Concientización sobre el Cáncer de Mama, bajo una misma premisa: la detección temprana como condición central para que ambas enfermedades resulten prevenibles y curables.

“Las enfermedades cardio son prevenibles”, planteó Blanco al abrir su análisis, y remarcó que la ciencia atravesó avances que permiten incluso que una persona viva con un corazón artificial. El problema, según advirtió, no pasa por la falta de herramientas médicas sino por la demora en la consulta, y remarcó que la gente no va al cardiólogo a hacerse controles y llega tarde a prevenir una enfermedad cardiovascular.

PUBLICIDAD

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, profundizó sobre el concepto de autocuidado como eje de la prevención en la vida adulta: “El adulto lo hace per se”, dijo sobre la responsabilidad de cuidar la propia salud, una práctica que, según remarcó, no se traslada con la misma fuerza al ámbito cardiovascular ni, como señaló más adelante, al control periódico de la mamografía.

El exposoma, el concepto que marcó los congresos de cardiología

Los congresos de cardiología en Buenos Aires reunieron referentes para debatir avances médicos y prevención de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Blanco introdujo una idea que, según relató, surgió con fuerza en los ateneos científicos de la semana: el vínculo entre la salud cardiovascular y la contaminación ambiental. Citó al doctor Koji Antonio Ishino, de la Sociedad Argentina de Cardiología, para plantear la premisa central del debate: “El corazón no vive separado del ambiente”.

PUBLICIDAD

La periodista explicó que, debido a la crisis del cambio climático, la polución ambiental daña tanto la salud pulmonar como la cardiovascular, y que ese factor resulta mucho más difícil de prevenir que otros hábitos individuales. En ese marco, definió el concepto de exposoma: “El conjunto de todas las exposiciones ambientales y factores internos que una persona experimenta a lo largo de su vida”.

Según detalló, ese dato ya es medible en estudios científicos y se perfila como una variable más a considerar a la hora de evaluar el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. “Yo tengo un exposoma alto”, ejemplificó sobre su propia exposición al vivir en la Ciudad de Buenos Aires y ejercer una profesión con altos niveles de estrés.

PUBLICIDAD

El autocuidado es una responsabilidad en la vida adulta, con controles cardiológicos y mamografías como prácticas preventivas, según Daniela Blanco

La conversación derivó en un intercambio sobre la frecuencia de los controles cardiológicos. Blanco planteó que, a partir de los cuarenta años, la consulta con un cardiólogo pasa a ser “casi necesaria”, aunque aclaró que no se trata de sobreestudiar sino de incorporar el chequeo como parte de una rutina de prevención. También señaló una problemática que, según dijo, se repite en el terreno de las vacunas: la crisis de autoridad en el consultorio, donde algunos profesionales minimizan la necesidad de estudios en pacientes jóvenes o sin antecedentes.

Los datos sobre mamografías en la Argentina

La segunda parte de la columna se centró en el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Blanco citó cifras que exponen una brecha significativa en los controles: el 84% de las mujeres mayores de 40 años se hizo una mamografía alguna vez, pero el 41% no la repite con la frecuencia recomendada.

PUBLICIDAD

“Se detectan aproximadamente entre veinte mil y veintidós mil casos de cáncer de mama prevenibles y curables por año en el país”, indicó Blanco, y subrayó que la condición para que esa curabilidad se cumpla es la detección temprana. “Un cáncer de mama detectado tempranamente es curable sin ningún tipo de debate”, sostuvo, en contraste con los estadios avanzados, donde las dificultades para el tratamiento aumentan.

La falta de síntomas y la percepción de no tener la edad necesaria figuran entre los motivos para postergar la mamografía periódica (Freepik)

Explicó que las mujeres con antecedentes familiares directos, como madre o abuela con la enfermedad, deberían comenzar los controles antes de los cuarenta años, a partir de la indicación de su ginecólogo u obstetra. Sobre las razones que llevan a posponer el estudio, mencionó argumentos frecuentes entre las pacientes: la falta de síntomas o la percepción de no tener la edad necesaria para hacérselo.

PUBLICIDAD

La periodista apuntó además contra lo que llamó una “demonización del mamógrafo” y remarcó que la tecnología actual redujo al mínimo la exposición a radiación durante el estudio, que no supera los cinco minutos. El cierre de la columna incluyó testimonios de mujeres que atravesaron la enfermedad y que fueron difundidos durante la emisión. Sobre esos relatos, Blanco remarcó la importancia de mantener un registro del propio cuerpo como herramienta de prevención: “Estar atento, hacerse los controles, es una herramienta de prevención para no llegar tarde”.

La columna completa de Daniela Blanco

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

De 7 a 9: Infobae al Amanecer : Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

De 9 a 12: Infobae a las Nueve : Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

De 12 a 15: Infobae al Mediodía : Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan • De 15 a 18: Infobae a la Tarde : Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.